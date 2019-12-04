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Криминал

Стали известны подробности расстрела в Пензе 

Lenta.ru 52 минуты назад
Стали известны подробности расстрела в Пензе
Фото: РИА Новости
В результате стрельбы в Пензе ранены два человека, в том числе сотрудник Росгвардии, и убита прохожая, рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах региона.
По его словам, около 05:00 патруль вневедомственной охраны, проезжавший по улице Вильямса, был обстрелян неизвестным. Росгвардейцы немедленно вызвали подмогу и стали искать стрелка. Через несколько минут они обнаружили мужчину с охотничьим ружьем в руках, который вновь открыл по ним огонь — в результате один из росгвардейцнв получил легкое ранение — дробь в основном попала в бронежилет.
Стрелявший был задержан. Им оказался 50-летний местный житель, находившийся в неадекватном состоянии, скорее всего, из-за наркотиков — так как запаха спиртного от него не исходит. Он был доставлен в отдел полиции. По предварительным данным, мужчина успел сделать не менее восьми выстрелов.
Позже при осмотре территории полицейские обнаружили тело неизвестной женщины, а так же легковой автомобиль со следами попаданий дроби, в котором находился раненый водитель. Он госпитализирован.
Официальными комментариями «Лента.ру» пока не располагает.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Росгвардия , Lenta.ru , Пенза
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