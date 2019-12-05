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Криминал

Украинец заочно арестован в России за нападение на посольство в Киеве 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Украинец заочно арестован в РФ за нападение на посольство
Фото: ТАСС
Украинский гражданин Роман Рагозин, которого обвиняют в нападении на российское посольство в Киеве, заочно арестован, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Петренко отметил, что помимо Рагозина по делу заочно арестованы украинские граждане Ирма Крат и Владимир Кошовенко, передает РИА «Новости».
Напомним, они объявлены в международный розыск.
Нападение произошло в марте 2016 года.
Кроме того, на днях СК заочно обвинил в нападении на дипмиссию экс-депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Роман Рагозин , Светлана Петренко , Ирма Крат , СКР , Верховная Рада , РИА Новости , Киев
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