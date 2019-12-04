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Криминал

В Москве сотрудницу банка и ее сына подозревают в краже 8 млн рублей у пенсионера 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
В Москве сотрудница банка украла 8 миллионов у старика
Фото: РИА Новости
Полицейские задержали в Москве сотрудницу банка и ее сына, которые подозреваются в краже у пенсионера около 8 млн рублей. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, в полицию обратился 83-летний житель столицы, который сообщил, что с его банковского счета пропали около 8 млн рублей.
"Сотрудниками уголовного розыска задержаны подозреваемые, — сказала Волк. — Ими оказались сотрудница банка и ее сын".
Установлено, что женщина, используя свое служебное положение, вошла в автоматизированную систему банка и поменяла владельца расчетного счета на подконтрольное ей физическое лицо. Но обналичить деньги пенсионера женщина не смогла.
"При обыске по месту жительства задержанных полицейские изъяли денежные средства в размере 7,5 млн рублей, происхождение которых устанавливается", — рассказала также представитель МВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на кражу (ст. 30 и 158 УК РФ). Подозреваемые находятся под домашним арестом.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Новости и события Запада , Ирина Волк , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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