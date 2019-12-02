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Рекорд по числу убийств за день побили в Мексике 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Рекорд по числу убийств за день побили в Мексике
Фото: news.ru
127 предумышленных убийств было зафиксировано в Мексике 1 декабря. Это рекорд по числу таких преступлений за день в стране с начала 2019 года.
С таким докладом выступило федеральное правительство, передаёт Noticias MVS.
В среднем в государстве совершается около 79 убийств в день. Хуже всего этот показатель в штатах Гуанахуато, Нижняя Калифорния Северная, Мехико, Халиско и Герреро.
Ранее News.ru писал, что 1 декабря десять членов наркокартеля и четверо полицейских погибли в результате перестрелки в городе Вилла Уньон в Мексике. Наркокартель напал на здание местной администрации, полицейские начали стрелять в ответ. В итоге перестрелки погибли 14 человек. Судьба ещё нескольких человек, которые находились в здании в момент перестрелки, пока неизвестна.
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Теги:
Криминал , Латинская Америка , Происшествия , Мексика
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