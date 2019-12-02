На Кубани обвиняемой в убийстве подруги Алёне Поповой назначили нового адвоката

«Защита Алёны просила суд перенести очередное заседание. Адвокаты представили повестки о занятости в другом процессе. Более того, суд не согласовывал дату заседания и не выяснял у защитников, могут ли они участвовать в нём. Однако судья, не подождав положенные по закону пять дней, не предложив нанять другого адвоката по соглашению, назначил Алёне государственного бесплатного защитника», — рассказала Попова.

По её словам, решение не может быть обжаловано, однако Алёна на следующем заседании намерена написать отказ от назначенного судом адвоката.

«Дело и так в нарушение закона рассматривается по решению судьи Коткова в закрытом режиме, а теперь ещё и адвокатов Алёны пытаются убрать из процесса, нарушая её право на защиту», — добавила Попова.