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Наука

На Кубани обвиняемой в убийстве подруги Алёне Поповой назначили нового адвоката 

RT на русском 20 минут назад
На Кубани обвиняемой в убийстве подруги Алёне Поповой назначили нового адвоката
Фото: RT на русском
Туапсинский районный суд назначил Алёне Поповой, обвиняемой в убийстве подруги на пляже в Туапсе, нового адвоката против её воли. Об этом RT сообщила сестра девушки Оксана Попова.
«Защита Алёны просила суд перенести очередное заседание. Адвокаты представили повестки о занятости в другом процессе. Более того, суд не согласовывал дату заседания и не выяснял у защитников, могут ли они участвовать в нём. Однако судья, не подождав положенные по закону пять дней, не предложив нанять другого адвоката по соглашению, назначил Алёне государственного бесплатного защитника», — рассказала Попова.
По её словам, решение не может быть обжаловано, однако Алёна на следующем заседании намерена написать отказ от назначенного судом адвоката.
«Дело и так в нарушение закона рассматривается по решению судьи Коткова в закрытом режиме, а теперь ещё и адвокатов Алёны пытаются убрать из процесса, нарушая её право на защиту», — добавила Попова.
Ранее RT сообщал, что с лета 2017 года Попова находится в СИЗО по обвинению в убийстве её подруги Анастасии Муженя. Тело девушки было найдено в палатке на черноморском побережье, куда девушки приехали отдыхать в августе 2017 года.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Оксана Попова , Алена Попова , ФСИН , Туапсе
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