Задержание убившего сына сектанта попало на видео

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Наука

СК опубликовал видео задержания обвиняемого в убийстве сына на Урале 

Говорит Москва + ещё 2 1 час назад
В первой части видео силовики скручивают мужчину и заводят его в отделение полиции. Во время допроса задержанного просят представиться и рассказать, где находится его второй сын, на что мужчина говорит, что у него лишь один ребёнок, после чего молчит.
Тело девятилетнего мальчика нашли в минувший четверг в Чкаловском районе Екатеринбурга. По информации газеты «Комсомольская правда», ребёнка убили его родители, которые якобы хотели изгнать из него бесов.
Сегодня суд арестовал главу секты «Ученики Христа» Земфиру Гайнуллину и отца убитого мальчика. Позже Следственный комитет опроверг данные СМИ об убийстве ребёнка во время обряда. По информации СК, мотив преступления — личная неприязнь.
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Теги:
Криминал , Видео , Происшествия , СКР
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