Задержание убившего сына сектанта попало на видео

СК опубликовал видео задержания обвиняемого в убийстве сына на Урале

В первой части видео силовики скручивают мужчину и заводят его в отделение полиции. Во время допроса задержанного просят представиться и рассказать, где находится его второй сын, на что мужчина говорит, что у него лишь один ребёнок, после чего молчит.

Тело девятилетнего мальчика нашли в минувший четверг в Чкаловском районе Екатеринбурга. По информации газеты «Комсомольская правда», ребёнка убили его родители, которые якобы хотели изгнать из него бесов.