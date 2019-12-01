Мошенники присоединились к «черной пятнице»

Мошенники присоединились к «чёрной пятнице»

Мошенники основательно подготовились к проведению акции «чёрная пятница» в России , воспользовавшись тем, что покупатели в день скидок берут всё подряд. Об этом сообщает газета «Известия».

Наибольшую опасность представляют аферисты, которые промышляют в интернете. Часто мошенники создают копии официальных магазинов известных брендов. Иногда клоны сайтов создают, чтобы увеличить трафик стороннего ресурса или что-то прорекламировать, но часто них продают подделки под изделия известных брендов.

Ежедневно в Сети появляются десятки ресурсов, предлагающих продукцию известных брендов. Всех их объединяют общие признаки. Во-первых, такие сайты привлекают покупателей ценой: скидки легко могут достигать 80% и охватывают весь ассортимент продукции. Во-вторых, на сайтах подобных магазинов отсутствует информация о юридическом лице, либо используются откровенно фейковые данные. Убедиться в этом легко: достаточно ввести ИНН (он указан на странице внизу) в поисковике и поискать информацию о компании, — процитировало издание руководителя блока специальных сервисов и мониторинга угроз ETHIC компании «Инфосекьюрити» Сергея Трухачева.

Причём не факт, что, покупая подделку покупатель её получит, иногда товар просто не приходит.

Это сайт мошенников по сбору денег, средства свои вы вернуть не сможете, по указанному адресу их нет, доменное имя сайта зарегистрировано анонимно на физическое лицо. Все положительные отзывы написаны ими же. Также постоянно меняют отправителей и получателей денег, — приводит слова клиента одного из таких магазинов «Известия».

Причём наказать таких мошенников очень трудно, сайты находятся на зарубежных серверах, кроме того, анонимно, отмечает Сергей Трухачев.

Жертвами таких мошенников, чаще всего, становятся жители отдалённых районов, так как у них нет возможности добраться до розничного магазина известной марки или есть проблемы с доставкой из интернет-магазина в этом районе России.