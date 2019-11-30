Житель Карачаево-Черкесии из ревности расстрелял девушку в ресторане 

В одном из ресторанов Карачаево-Черкеской республики мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета по девушке. Об этом сообщает РЕН.
На кадрах видеозаписи с камер наблюдения видно, как местный житель подошел к одному из столов, за которым сидела девушка в компании других молодых людей, и открыл стрельбу в упор по возлюбленной.
Один из сидевших рядом попытался накрыть девушку своим телом, а другой посетитель заведения также достает оружие и начинает стрелять.
Состояние здоровья девушки не уточняется. Полиция выясняет детали произошедшего.
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