Члены ОНК Москвы встретятся с Соколовым

В ОНК Москвы готовятся ко встрече с историком Соколовым

«В ОНК еще не знают, в каком именно московском СИЗО находится Олег Соколов. Как только нам это станет известно — мы навестим подозреваемого», — сообщил он.

Ранее стало известно, что историка доставили из Санкт-Петербурга в столицу для проведения комплексной психолого-психиатрической экспертизы. По предварительным данным, исследование продлится до Нового года. Все это время Соколов будет проживать в Москве, однако точное место, где он содержится, пока не раскрывается.