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В ОНК Москвы готовятся ко встрече с историком Соколовым 

Газета.Ru 1 час назад
Члены ОНК Москвы встретятся с Соколовым
Фото: РИА Новости
Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы собираются навестить историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки СПбГУ. Об этом «Газете.Ru» рассказал член ОНК Александр Хуруджи.
«В ОНК еще не знают, в каком именно московском СИЗО находится Олег Соколов. Как только нам это станет известно — мы навестим подозреваемого», — сообщил он.
Ранее стало известно, что историка доставили из Санкт-Петербурга в столицу для проведения комплексной психолого-психиатрической экспертизы. По предварительным данным, исследование продлится до Нового года. Все это время Соколов будет проживать в Москве, однако точное место, где он содержится, пока не раскрывается.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Убийство , Историк-убийца , Александр Хуруджи , Олег Соколов , ФСИН , Газета.Ru , Москва
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