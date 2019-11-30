«Я уже на том свете давно. Меня убивали много раз»

«Там, где я был, оставались трупы»

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о маньяках, вписавших свое имя в криминальную историю СССР и новой России . В предыдущей статье мы начали рассказ об Андрее Чикатило , пожалуй, самом известном серийном убийце Советского Союза. На протяжении 13 лет — с 1978 по 1990 годы — он совершил по меньшей мере 43 убийства. Ровно столько удалось доказать в суде, хотя сам подсудимый утверждал, что убил более 50 человек. Пытаясь поймать Чикатило, советские милиционеры допустили массу ошибок, отправляя невиновных людей за решетку и даже на смерть. Сыщики даже обращались за помощью к серийному убийце Анатолию Сливко. Но поймать Чикатило удалось лишь после того, как он потерял бдительность. Близкие его жертв, среди которых были в основном дети, до последнего надеялись добраться до маньяка, чтобы разорвать его собственными руками.

Изучая останки жертв Андрея Чикатило, сыщики порой отказывались верить, что эти преступления — дело рук вменяемого человека. Следствие склонялось к тому, что детей и подростков убивает загадочный психопат. В 1983 году им представилась возможность подтвердить свои догадки во время расследования эпизода, который вошел в историю отечественной криминалистики как «Дело дураков».

«Бил ножом по голове и в живот»

В сентябре 1983 года во время попытки угона трамвая в Первомайском районе Ростова-на-Дону был задержан 20-летний воспитанник дома-интерната для умственно-отсталых по фамилии Шабуров. Молодой человек не только не стал отрицать своей вины, но сознался еще в одном преступлении — угоне автомобиля «Москвич».

А потом и вовсе рассказал: мол, вместе с приятелем по фамилии Каленик, тоже имевшим проблемы с психикой, они убили двоих детей — 12-летнюю девочку и 8-летнего мальчика. Вскоре в отделение доставили и второго подозреваемого: Каленик оказался даже более разговорчивым и сообщил сыщикам еще о двух подельниках (их тоже задержали), попутно взяв на себя убийство семерых человек. Из показаний подозреваемого Каленика:

«В августе на пригородном вокзале города Ростова-на-Дону встретил девочку 6-7 лет, родители которой пошли покупать билеты, посадил в троллейбус №1, доехали до Нахичеванского базара, перешли на другую сторону, сели в троллейбус № 11, доехали до конечной остановки (…). Завел ее в рощу, снял платье. Изнасиловал в обычной и извращенной форме, одежду спалил. Бил ножом по голове и в живот».

Тот факт, что на месте преступления был найден труп не девочки, а мальчика, следователей не смутил — казалось, все объяснял диагноз парня. Обстоятельства других преступлений подозреваемые также описали в подробностях: они рассказали, как знакомились со своими жертвами и заводили их в безлюдные места, как издевались, насиловали и убивали. Правда, через некоторое время задержанные дружно отказывались от показаний — а потом вновь их подтверждали. Но из-за особенностей психики подозреваемых следователи не придавали этому большого значения.

Уже после выяснится, что следователи помогали подозреваемым давать показания — задавали вопросы так, что задержанные даже не понимали, о чем идет речь. В итоге им проще было сказать «да», чем пытаться вникнуть в суть дела. Правда, загадкой «Дела дураков» до сих пор остается то, как безошибочно подозреваемые указывали места, где Андрей Чикатило расправлялся со своими жертвами. Впрочем, вполне возможно, что сыщики просто вывозили задержанных на следственные эксперименты в нужные места.

Но пока фигуранты «Дела дураков» находились под арестом, в Новошахтинске и Шахтах ( Ростовская область ) продолжались страшные убийства. С сентября 1983 по начало января 1984 года жертвами неизвестного преступника стали несколько девушек и два мальчика. Одному из них маньяк нанес более семидесяти ножевых ранений.

По ложному следу

Расследуя эти расправы, советские милиционеры вновь допустили халатность. В сентябре 1983 года Чикатило убил 22-летнюю бродяжку — девушка страдала олигофренией, и маньяк легко заманил ее в лесную чащу. Тело погибшей местные жители нашли вскоре после убийства и тут же сообщили в милицию. Но выехавшая опергруппа описанное место не нашла — и чтобы не продолжать поиски, стражи порядка предпочли уничтожить заявление очевидцев.

Лишь когда кто-то вновь наткнулся на тело уже в ноябре, сыщики наконец удосужились найти и осмотреть место преступления. Но пользы от этого было немного: тело успело разложиться.

Несмотря на то что убийства продолжались, сыщики упорно шли по ложному следу, занимаясь «Делом дураков». Были задержаны еще несколько умственно-отсталых, которые признались, что последние расправы — это их рук дело. Между тем в январе и феврале 1984 года два женских тела нашли в ростовском парке Авиаторов. После этого сыщики задержали еще одного психически больного подозреваемого — инвалида, который приставал к прохожей. Тот сразу же признался в преступлениях, которые не совершал, да и не мог совершить из-за физических недостатков.

Среди ростовчан распространялись страшные слухи о банде сумасшедших, которая орудует в городе и окрестностях. Но тут расследование загадочных убийств поручили новой следственной группе под руководством Иссы Кастоева — и его сыщики довольно быстро нашли все нестыковки в расследовании. «Дело дураков» было прекращено в 1985 году, а всех подозреваемых отпустили. Правда, один из задержанных скончался в СИЗО , так и не дождавшись свободы.

Чемодан Гражданина Икс

Одним из тех, кто пытался помочь оперативникам в их охоте на Андрея Чикатило, стал психиатр Александр Бухановский: он тщательно изучил материалы дел и составил довольно точный психологический портрет маньяка. В частности, специалист предположил, что убийца — скорее всего человек семейный, выглядит хорошо и точно не относится к маргиналам. В противном случае он вряд ли мог так легко входить к жертвам в доверие.

Александр Бухановский Кадр: Первый канал