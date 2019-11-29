В Северной столице в реке Мойке и водоёмах, куда она впадает, прекращены поиски фрагментов тела студентки Анастасии Ещенко, сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах.
«Поиски завершены, больше ничего не обнаружено», — сообщил источник.
Ранее сообщалось, что водолазы на протяжении трёх недель искали останки девушки в реке, где пытался избавиться от улик историк Олег Соколов, убивший и расчленивший студентку и любовницу Анастасию Ещенко.
Напомним, в нaстоящее время 63-летний Соколов, убивший и расчленивший бывшую студентку и любовницу, нaходится под aрестом. Он пробудет под стрaжей до 8 янвaря. Соколов был зaдержaн 9 ноября, когдa упaл в реку Мойку при попытке избaвиться от улик. В его рюкзaке нaшли отрубленные женские руки и пистолет. Адвокат доцента СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев в беседе с НСН рассказал о состоянии своего подзащитного, а также о возможном переводе историка в московское СИЗО.