Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россияне устроили давку в метро из-за черной пятницы
Россияне устроили давку в метро из-за черной пятницы
Общество
Драку учителя со школьником сняли на видео
Драку учителя со школьником сняли на видео
Общество
На полицейского напали с ножом в столичном метро
На полицейского напали с ножом в столичном метро
Происшествия
Появились подробности нападения на звезду "Солдатов"
Появились подробности нападения на звезду "Солдатов"
Шоу-бизнес

В Петербурге перестали искать фрагменты расчленённой историком Соколовым студентки 

Национальная Служба Новостей + ещё 9 48 минут назад
Поиски останков убитой Соколовым девушки прекращены
Фото: РИА Новости
В Северной столице в реке Мойке и водоёмах, куда она впадает, прекращены поиски фрагментов тела студентки Анастасии Ещенко, сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах.
«Поиски завершены, больше ничего не обнаружено», — сообщил источник.
Ранее сообщалось, что водолазы на протяжении трёх недель искали останки девушки в реке, где пытался избавиться от улик историк Олег Соколов, убивший и расчленивший студентку и любовницу Анастасию Ещенко.
Напомним, в нaстоящее время 63-летний Соколов, убивший и расчленивший бывшую студентку и любовницу, нaходится под aрестом. Он пробудет под стрaжей до 8 янвaря. Соколов был зaдержaн 9 ноября, когдa упaл в реку Мойку при попытке избaвиться от улик. В его рюкзaке нaшли отрубленные женские руки и пистолет. Адвокат доцента СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев в беседе с НСН рассказал о состоянии своего подзащитного, а также о возможном переводе историка в московское СИЗО.
Видео дня. Три тонны кокаина перевозили на подводной лодке
Национальная Служба Новостей: последние новости
В «московском деле» появился новый фигурант В «московском деле» появился новый фигурант Главу Минздрава Ростовской области задержали за превышение полномочий Главу Минздрава Ростовской области задержали за превышение полномочий Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл и его супруги Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл и его супруги
Комментарии2 
Теги:
Криминал , Происшествия , Законопроекты , Убийство , Историк-убийца , Александр Почуев , Олег Соколов , МВД , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Драку учителя со школьником сняли на видео
Драку учителя со школьником сняли на видео 25
На полицейского напали с ножом в столичном метро
На полицейского напали с ножом в столичном метро 15
Появились подробности нападения на звезду «Солдатов»
Появились подробности нападения на звезду «Солдатов» 34
Лишившаяся рук из-за мужа оценила закон о насилии в семье
Лишившаяся рук из-за мужа оценила закон о насилии в семье 9
Украинской группе запретили петь из-за отказа очернить РФ
Украинской группе запретили петь из-за отказа очернить РФ 17
Видео
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
04:02
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
В мире Политика
Пассажир метро засмотрелся в телефон и упал на рельсы
00:59
Пассажир метро засмотрелся в телефон и упал на рельсы
Происшествия
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
03:03
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
США Азия
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
06:54
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
Армия Ближний Восток
Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети
04:19
Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети
Армия Оружие
Миру предрекли новую холодную войну
03:52
Миру предрекли новую холодную войну
В мире Азия
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
02:41
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Общество
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
03:07
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение