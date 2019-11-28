Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Макрон отреагировал на послание Путина
Макрон отреагировал на послание Путина
В мире
На Украине заявили о китайском "кинжале в спину" России
На Украине заявили о китайском "кинжале в спину" России
Оружие
Особый статус: что задумал Киев в Донбассе
Особый статус: что задумал Киев в Донбассе
В мире
Опозорившийся сын Сафронова сделал заявление
Опозорившийся сын Сафронова сделал заявление
Общество

Суд решил не взыскивать с подмосковного дворника два миллиарда рублей 

РИА Новости + ещё 9 45 минут назад
Задолжавшей два миллиарда дворнику отменили штраф
Фото: globallookpress.com
Мосгорсуд отменил решение о взыскании 2 миллиардов рублей с дворника из Воскресенска Светланы Бодровой, которая по невнимательности подписала кредитный договор при приеме на работу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
Женщина во время устройства на работу в 2016 году не ознакомилась с содержанием документов, которые подписала, и стала учредителем фирмы, на которую преступники оформили кредит. Суд первой инстанции удовлетворил иск о взыскании с нее задолженности. Женщина обратилась с жалобой в Мосгорсуд.
"Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда постановила отменить заочное решение Дорогомиловского районного суда г. Москвы, принять новое решение об отказе в удовлетворении заявленных исковых требований КБ "Судостроительный банк" в лице конкурсного управляющего ГК "Агентство по страхованию вкладов". Таким образом, апелляционная жалоба ответчика удовлетворена", — сказала Солопова.
Мосгорсуд учел тот факт, что суд первой инстанции рассмотрел дело заочно, без участия ответчиков. Мотивированное решение суда будет опубликовано на сайте Московского городского суда в предусмотренные законом сроки.
Видео дня. Бесконтрольная «реабилитация»: как закололи Марьянова
Последние новости
Хватит бить посуду и радовать Путина: Меркель скандалит с Макроном Хватит бить посуду и радовать Путина: Меркель скандалит с Макроном Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию Простят ли россияне певицу, обзывавшую их Простят ли россияне певицу, обзывавшую их
Комментарии