Задолжавшей два миллиарда дворнику отменили штраф

Суд решил не взыскивать с подмосковного дворника два миллиарда рублей

Женщина во время устройства на работу в 2016 году не ознакомилась с содержанием документов, которые подписала, и стала учредителем фирмы, на которую преступники оформили кредит. Суд первой инстанции удовлетворил иск о взыскании с нее задолженности. Женщина обратилась с жалобой в Мосгорсуд.

"Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда постановила отменить заочное решение Дорогомиловского районного суда г. Москвы, принять новое решение об отказе в удовлетворении заявленных исковых требований КБ "Судостроительный банк" в лице конкурсного управляющего ГК "Агентство по страхованию вкладов". Таким образом, апелляционная жалоба ответчика удовлетворена", — сказала Солопова.

Мосгорсуд учел тот факт, что суд первой инстанции рассмотрел дело заочно, без участия ответчиков. Мотивированное решение суда будет опубликовано на сайте Московского городского суда в предусмотренные законом сроки.