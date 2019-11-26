«Тольяттинского потрошителя» судят за новые убийства

«Тольяттинский потрошитель» пошел под суд за два новых убийства

По ее словам, в августе 1994 года Рыльков обманом заманил незнакомую ему несовершеннолетнюю девочку в лесной массив в Тольятти, где изнасиловал и убил ее. А в апреле 1997 года в Борском районе Самарской области он надругался над восьмилетней девочкой, после чего убил ее. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Самарский суд для рассмотрения по существу.

Следователь третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Самарской области Евгений Сиксаев сообщил «Ленте.ру», что чистосердечные признания о новых убийствах Рыльков написал этой весной. Его подозревали в этих преступлениях, но доказать причастность не смогли.

По словам Сиксаева, Рыльков испытывает наслаждение, вспоминая о преступлениях. «Он про свои преступления рассказывает взахлеб. И с поражающим восхищением описывает все, что натворил. Видно, что сейчас ему всего этого не хватает. Хотя сам свои признания объясняет иначе: я покаялся перед Богом, и теперь хочу все это рассказать людям, покаяться перед людьми», — сказал Сиксаев.

В свою очередь, официальный представитель Советского суда Самары Татьяна Шайдулова сообщила «Ленте.ру», что в суде сейчас рассматривается ходатайство Рылькова о досрочном прекращении отбытия наказания в связи с тяжелой болезнью.

11 июля сообщалось, что Рыльков подал ходатайство об освобождении. В материалах дела имеется медицинское заключение о том, что мужчине поставлен диагноз, препятствующий отбытию наказания из гуманистических соображений. Однако решение о судьбе его ходатайства предстоит вынести суду. Сам диагноз не разглашается, поскольку составляет врачебную тайну.

53-летний Олег Рыльков в период с 1992 по 1995 год изнасиловал по меньшей мере 37 девочек и мальчика в возрасте от 6 до 13 лет. Преступник действовал в разных районах города Тольятти по единому шаблону: под предлогом необходимости позвонить в скорую помощь проникал в квартиры, где были только девочки, насиловал их и скрывался.

Кроме того, во время следствия Рыльков был изобличен в четырех убийствах, в том числе — двух детей, а уже во время отбытия наказания — признался еще в семи. За два из этих преступлений маньяк был вновь судим, но основное наказание поглотило новые сроки. 15 июля 1998-го Рылькова приговорили к смертной казни за 64 преступления, в том числе 37 сексуальных. Однако из-за введения моратория и до его отмены он будет отбывать пожизненное заключение.

В список болезней, препятствующих отбытию наказания, включены 57 диагнозов, среди которых ВИЧ в терминальной стадии, тяжелые формы рака, туберкулеза и диабета. Медицински подтвержденный диагноз из этого списка является основанием для досрочного прекращения отбытия наказания. Однако в судебной практике до сегодняшнего дня ни один из осужденных к пожизненному лишению свободы освобожден не был.