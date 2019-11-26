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Политика

Доцента Соколова могут этапировать в Москву 

News.ru + ещё 10 1 час назад
Доцента Соколова могут этапировать в Москву
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Адвокат признавшегося в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова, Александр Почуев, рассказал, что его подзащитного собираются этапировать из «Крестов» в «Матросскую тишину», так как дело передано в центральный аппарат СК РФ.
Почуев отметил, что единственные, кто может передавать историку передачи — это его пожилые родители, которым теперь придётся стоять на морозе в очередях в «Матросскую тишину», сообщает «Интерфакс».
Данный перевод, конечно, упростит работу следователям из Москвы, но существенно увеличит процессуальное издержки. Никакой особой сложности в деле нет, историк Соколов во всём раскаялся. Зачем такие сверхмеры?— сказал адвокат.
Как писал News.ru ранее, доцент СПбГУ Олег Соколов и убитая им аспирантка Анастасия Ещенко за две недели до трагедии приезжали в Екатеринбург. По некоторым данным, они вместе участвовали в конференции, посвящённой Наполеону и Первой мировой войне. Об этом рассказал один из преподавателей Уральского федерального университета.
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Комментарии5 
Теги:
Криминал , Происшествия , Убийство , Историк-убийца , Александр Почуев , Олег Соколов , СКР , Интерфакс , Москва
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