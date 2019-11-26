Доцента Соколова могут этапировать в Москву

Почуев отметил, что единственные, кто может передавать историку передачи — это его пожилые родители, которым теперь придётся стоять на морозе в очередях в «Матросскую тишину», сообщает «Интерфакс».

Данный перевод, конечно, упростит работу следователям из Москвы, но существенно увеличит процессуальное издержки. Никакой особой сложности в деле нет, историк Соколов во всём раскаялся. Зачем такие сверхмеры?— сказал адвокат.

Как писал News.ru ранее, доцент СПбГУ Олег Соколов и убитая им аспирантка Анастасия Ещенко за две недели до трагедии приезжали в Екатеринбург. По некоторым данным, они вместе участвовали в конференции, посвящённой Наполеону и Первой мировой войне. Об этом рассказал один из преподавателей Уральского федерального университета.