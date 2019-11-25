Почему маньяков невозможно отличить от обычных людей

Маньяки среди нас. Почему их невозможно отличить от обычных людей

Мы часто слышим о серийных убийцах и маньяках, и не только в уголовной хронике. В популярных фильмах они подстерегают свои жертвы за каждым углом.

Порою кажется, что количество этих страшных людей, готовых совершать чудовищные преступления, увеличивается, несмотря на строгие законы и успехи полиции.

Попытаемся разобраться, что побуждает маньяка убивать, каков его психологический портрет.

Имя одного из них — Андрея Чикатило , стало нарицательным. Хотя и до и после Чикатило были серийные убийцы и более жестокие. Почти 30 лет назад Чикатило задержали. Судебный процесс и продемонстрированные документальные кадры были похожи на сценарий фильма ужасов. Шокирует интервью с Андреем Чикатило, которое записывали в камере. Он монотонно, с мельчайшими подробностями рассказывает о своих убийствах. При этом жалуется, что его травили и "не считали за человека". Уже потом, после задержания психиатры поставили ему диагноз "шизофрения". А до этого он десятилетиями работал, жил в семье и ни у кого не вызывал подозрений.

© РИА Новости / Владимир Вяткин /// Андрей Чикатило, серийный насильник и убийца

Представление здорового человека о психически больном часто основано на фильмах и книгах. На самом же деле пациенты психоневрологических клиник живут среди нас, и их поведение может и не отличаться от обычного.

Это всего лишь единичные случаи, когда больные совершают убийства. Гораздо более опасны бытовые преступления психически здоровых людей под действием, например, алкоголя.

К трагедии может привести сочетание большого комплекса причин, и психическая болезнь тут не на первом месте.

"Недавний случай с доцентом Санкт-Петербургского университета — это не признак психического расстройства. Да, это чудовищная вещь, то, что он сделал. Человек, загнанный в угол, ведет иногда себя совершенно неадекватно, пытаясь скрыться от правосудия. И сам факт, и те действия, которые он совершал, не являются признаками психического расстройства", — объясняет Татьяна Клименко, доктор медицинских наук, профессор кафедры судебных экспертиз Московского государственного юридического университета имени Кутафина.

Итак, общего для всех случаев психологического портрета маньяка-убийцы не существует, считает Татьяна Клименко. Такие случаи исключительны, их всего несколько десятков. И, пожалуй, единственное, что их объединяет — травмирующие события детства. А внешних признаков и какого-то особенного поведения может и не быть. Совершенно различны мотивы и причины преступлений.

Одно время учеными была выдвинута гипотеза о физиологических отличиях маньяков на уровне структуры мозга. Попытались связать психопатию — болезнь, которая лишает человека сочувствия к чужим страданиям, с особенностями работы головного мозга. Это расстройство часто встречается у серийных убийц, для которых лишение человека жизни не является серьезной моральной проблемой. В этой связи примечательна история американского нейрофизиолога Джеймса Фэллона, который подтвердил эту гипотезу. А затем отсканировал свой мозг и …. обнаружил те же признаки, что и у закоренелых убийц.

Пока ученые так и не смогли однозначно ответить на вопрос: можно ли определить маньяка до совершения убийства.

Чтобы переступить грань, иногда достаточно провокации. Спусковым крючком может быть, например, просмотр фильма ужасов. Известны случаи, когда серийные убийцы подражали героям криминальных новостей или фильмов. Но чаще провоцирует преступника ситуация доступности жертвы и безнаказанности.

Обычному человеку распознать серийного убийцу очень сложно, практически невозможно, особенно того, который обладает хорошо выраженной маской нормальности. Поэтому очень важно выработать осознанное отношение к собственной безопасности, подчеркивает доктор медицинских наук, криминалист Татьяна Клименко:

"Так устроен мир, что всегда будут лица, склонные к совершению убийства. Но задача населения таким образом выстраивать свою жизнь, чтобы по возможности не оказываться в тех ситуациях, которые могут провоцировать убийцу и которые могут облегчить убийце совершение этого действия. Если женщина ночью пошла в пустынный парк и ее там изнасиловали, это случай или закономерность? Нужно быть более ответственным по отношению к своей собственной жизни", — призывает доктор медицинских наук, криминалист Татьяна Клименко.

К этим прописным истинам необходимо отнестись очень серьезно: это может сохранить жизнь вам и вашим близким.