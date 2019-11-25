Российскую чиновницу обвинили в утаивании 58 млн рублей

СКР: замглавы Росалкогольрегулирования утаила 58 миллионов налогов

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Замглавы Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования или РАР) Ирина Голосная, обвиняемая в злоупотреблении полномочиями, подозревается в неуплате 58 миллионов рублей налогов.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал в Пресненском суде Москвы представитель Следственного комитета России , попросив служителей Фемиды арестовать на два месяца чиновницу.

Против Голосной дали показания двое ее подчиненных, в частности исполняющий обязанности руководителя управления РАР по Центральному федеральному округу Сергей Пальцев.

Пресс-служба Росалкогольрегулирования происходящее пока не комментирует.

В свою очередь, прокурор заявил о том, что не согласен с доводами следователя и попросил судью отклонить ходатайство сотрудника СКР о мере пресечения Голосной.