«Разряжал психику — кромсал всех подряд»

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о маньяках, вписавших свое имя в криминальную историю СССР и новой России . В предыдущей статье мы рассказывали о Сергее Ткаче . Сегодня наш рассказ — об Андрее Чикатило , пожалуй, самом известном серийном убийце Советского Союза. В Ростовской области и других регионах страны он совершил 43 доказанных убийства, хотя, по оперативным данным, жертв у Чикатило было куда больше. Маньяк охотился за детьми и подростками, заманивал их в свое логово и жестоко убивал. Свои первые преступления Андрей Чикатило совершил, работая в школе. Именно тогда он начал испытывать извращенное влечение к своим ученикам.

«Лишь бы выжить»

Андрей Чикатило родился 16 октября 1936 года в селе Яблочное Харьковской (ныне Сумской) области. Его отец Роман был потомком раскулаченного крестьянина. Происхождение самой фамилии Чикатило неизвестно: в зрелые годы Андрей пытался это выяснить, но безуспешно. Когда началась Великая Отечественная война, ему было всего четыре года. Его отец ушел воевать — вскоре он стал командовать партизанским отрядом, а забота о мальчике и его старшем брате Степане полностью легла на плечи матери, которая трудилась в местном совхозе. Для семьи Чикатило, как и для всей страны, наступило тяжелейшее время.

Не исключено, что на психике Андрея сказались страшные картины военных лет — последствия бомбардировок и тела погибших, которых везли к местам захоронений на телегах. А в конце 1942 года в село Яблочное пришли немцы. Собрав часть местных жителей, фашисты повели их на расстрел. Следом побежали любопытные мальчишки, среди которых был шестилетний Андрей. Дети не догадывались, что после расстрела взрослых немцы откроют огонь уже по ним.

На глазах у Чикатило падали, подкошенные пулями, ровесники. В какой-то момент Андрей споткнулся и, ударившись головой о камень, потерял сознание. Он очнулся среди окровавленных тел: эсэсовцы посчитали, что тот мертв и сбросили в яму вместе с другими. От страха Андрей не мог пошевелиться и лежал среди покойников до самого утра.

В 1943 году у Чикатило родилась младшая сестра Татьяна. Эта история в семье была окутана тайной: ведь девочка родилась в тот момент, когда глава семьи уже пару лет как был на фронте. По некоторым данным, мать Андрея могла забеременеть после изнасилования немецким солдатом. Как бы то ни было, после рождения Татьяны семья Чикатило оказалась на грани выживания. «Пухлые [от голода] ходили, лишь бы выжить. Какие там ласки?» — вспоминал Андрей много лет спустя. Чтобы хоть как-то заглушить голод, ему приходилось есть даже траву и коренья.

В то время у него появился главный страх всей жизни — страх быть съеденным. Именно такая участь, по словам матери Андрея, постигла его старшего брата Степана, которого похитили и съели обезумевшие от голода соседи. Существует версия, что мальчика на самом деле съели его собственные родственники — но достоверного подтверждения у нее нет.

«Всю жизнь об меня ноги вытирали»

Борьба с фашистами для отца Андрея закончилась немецким пленом, где он работал в шахте и некоторое время пробыл в концлагере. Романа освободили войска союзников, но дома его ждали лагеря Коми и Чувашии — туда больного туберкулезом Чикатило-старшего отправили из-за подозрения в пособничестве фашистам. Выжив в концлагере, советских лагерей он не пережил.

Что до Андрея, то военные годы не пощадили его психику. А со здоровьем у него и так были проблемы: еще при рождении врачи нашли у мальчика признаки водянки головного мозга. Позже неврологические симптомы лишь усилились из-за нескольких сотрясений. Кроме того, до 12 лет Андрей страдал энурезом, но о лечении в то сложное время речи не шло.

В школу Андрей отправился в неполные восемь лет — в 1944 году. При этом учеником он был очень рассеянным и робким: забывая дома тетрадку и чернила, Чикатило стеснялся попросить помощи у одноклассников и учителя, а просто сидел и плакал. Иногда школьник падал под парту в голодный обморок. Андрея повергало в отчаяние и то, что он не мог рассмотреть написанное на доске — страдал близорукостью. К слову, очки Чикатило начал носить лишь после 30 лет, когда перестал бояться обидного для него прозвища Очкарик.

Истеричное поведение Андрея обернулось постоянными насмешками и издевательствами со стороны сверстников: они били подростка, дразнили бабой и размазней, а он никак не осмеливался дать им сдачи. «Всю жизнь об меня ноги вытирали, не считали меня за человека, везде!» — станет жаловаться Чикатило много лет спустя. Между тем в школьные годы Андрея по-настоящему увлекала политика. Чикатило рассказывал, что к моменту смерти Сталина 5 марта 1953 года он — 16-летний подросток — обладал столь глубокими познаниями в области марксизма и ленинизма, что мог бы запросто управлять Советским Союзом.

Опасный педагог

Окончив школу почти отличником — у Андрея была всего одна четверка по немецкому языку, 17-летний юноша решил стать юристом и в 1954 году подал документы в МГУ . Однако поступить так и не смог — не прошел по конкурсу. Впрочем, для себя Чикатило нашел другое объяснение: ему, как сыну репрессированного, просто закрыли путь в престижный университет. Единственное, что удалось Андрею в тот год, — поступить в училище связи, расположенное в поселке городского типа Ахтырский на Кубани.

Но мечты о высшем образовании Андрей не оставил и, окончив техникум, задумал стать инженером железнодорожного транспорта, поступив на заочное отделение в столичный институт. Но спустя два года Чикатило забросил учебу и в 23 года отправился в армию — вначале попал в престижные по тем временам погранвойска КГБ в Средней Азии, а затем благодаря полученному образованию отправился служить связистом в Берлин. По некоторым данным, во время службы Чикатило мог стать жертвой сексуального насилия со стороны сослуживцев, что оставило очередной отпечаток на его психике.

После дембеля Чикатило решил начать жизнь с чистого листа, переехал в Ростовскую область и устроился на телефонную станцию в слободе Родионово-Несветайской. Попутно Андрей стал писать для местных изданий заметки на различные темы как внештатный корреспондент. Жизнь налаживалась. В 1963 году Чикатило женился и поступил в Ростовский государственный университет — на заочное отделение филологического факультета. А затем в Университет марксизма и ленинизма при одном из педагогических вузов Кубани. Получив вожделенные дипломы, Чикатило решил стать педагогом.

В 1970 году он устроился учителем русского языка и литературы в школу-интернат города Новошахтинска. Казалось бы, все шло хорошо — но у 34-летнего педагога начали проявляться странности: он стал домогаться учениц. Притворяясь заботливым преподавателем, Чикатило подсаживался к школьницам — якобы для объяснения сложных моментов в учебе — а сам начинал трогать девочек. А порой Андрей дожидался, когда ученицы начинали готовиться ко сну и раздеваться, после чего внезапно входил в их спальню.

Вскоре разговоры о неподобающем поведении педагога дошли до руководства школы-интерната — а Чикатило сам дал повод для увольнения. В один из теплых дней он повел своих подопечных купаться на местный водоем. В какой-то момент Андрей заметил, что одна из старшеклассниц заплыла далеко. Изобразив беспокойство за жизнь девочки, учитель подплыл к ней и начал приставать. Школьница стала отбиваться — и Чикатило внезапно осознал, что его возбуждают крики и сопротивление подростка. Но эта выходка стоила ему работы: Чикатило был вынужден написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Маньяк и Фиалочка

Вообще, некоторые странности в сексуальном поведении и сложности в интимном вопросе проявились у Чикатило еще в школьные годы. По его собственным воспоминаниям, свое первое сексуальное удовлетворение он получил, будучи десятиклассником. Однажды в гости к его младшей сестре пришла ее 13-летняя подруга — но ни Татьяны, ни их матери в тот момент дома не было. А Чикатило, почувствовав возбуждение при виде синих панталонов, которые выглядывали из-под платья гостьи, напал на девочку. Он повалил ее на пол и сам лег сверху — и уже от этого испытал удовлетворение. И пускай школьница ничего не поняла, сам Чикатило застыдился своего поступка.

После этого случая он решил, что станет заниматься сексом только с собственной женой. Вступить в брак Чикатило решил в 25 лет — но его избранница ответила ему резким отказом и заявила, что не будет связывать свою жизнь с импотентом. Больше того: прежде, чем отказать Андрею, девушка обсудила его интимные проблемы со своими подругами. В итоге об этом узнало все село, где жил Чикатило, а он сам в очередной раз превратился в объект насмешек. Его более поздние попытки заняться сексом с женщинами неизменно заканчивались неудачами, и Андрей, признав себя импотентом, несколько раз порывался покончить с собой.

В итоге женился Чикатило в 27 лет на Феодосии Одначевой — подруге его сестры Татьяны, которая их и познакомила. Чикатило и Феодосия, которую он ласково называл Фиалочкой, жили мирно, правда, с интимной жизнью у пары были проблемы. Но, несмотря на импотенцию, Андрей все же стал отцом: дочь и сын появились в его семье с разницей в три года. При этом тайком от жены Чикатило регулярно ходил к проституткам.

В 1978 году, успев недолго поработать мастером обучающего процесса в городском производственно-техническом училище (ГПТУ), 42-летний Чикатило вместе с семьей переехал в город Шахты (ныне Ростовская область). Там он устроился воспитателем в местное училище. Отклонения в его поведении становились все заметнее: не стесняясь окружающих, он засовывал руки в карманы штанов и трогал свои половые органы на глазах учеников.

Те, в свою очередь, осыпали преподавателя насмешками и прямо в лицо дразнили извращенцем и онанистом. Закончилось все тем, что однажды Чикатило запустил руку в трусы своему 15-летнему воспитаннику. Подросток поднял шум, на который сбежались его сверстники. Они толпой набросились на педофила и избили его. После этого случая преподавательской карьере пришел конец.

Первая кровь

Первое убийство Андрей Чикатило совершил в том же 1978 году. Переехав в Шахты, Чикатило на тайно скопленные полторы тысячи рублей купил полуразвалившийся домик-мазанку, куда водил девушек легкого поведения. В это жилище 22 декабря он заманил восьмилетнюю девочку — пообещал угостить импортной жвачкой.

Но как только доверчивый ребенок зашел внутрь помещения, маньяк повалил жертву на кровать и принялся срывать с нее одежду. Девочка громко закричала и принялась отбиваться, что еще сильнее раззадорило Чикатило. Испытав сексуальное удовлетворение, маньяк несколько раз ударил школьницу в живот ножом, а затем задушил. Надругавшись над телом, он вынес его из домика и сбросил в местную реку Грушевку.

Как только погибшую обнаружили, следователи начали опрос местных жителей. Некоторые из них вспомнили — они видели убитую в компании странного мужчины. Был составлен фоторобот, и немногим позже директор ГПТУ, где трудился Чикатило, уверенно опознал в нем своего сотрудника. Жена Андрея в беседе с сыщиками умолчала о странностях, которые начали происходить с мужем в последнее время: в неадекватном состоянии он куда-то убегал, затем возвращался, что-то искал и убегал вновь. Более того, Феодосия соврала следователям о том, что в день убийства Чикатило был дома. Так у маньяка появилось алиби.

Между тем стражи порядка очень спешили до Нового года отчитаться перед руководством об успешном раскрытии преступления. Пока одни сыщики беседовали с женой Чикатило, их коллеги задержали некого Александра Кравченко — ранее судимого и отсидевшего десять лет за убийство маленькой девочки. При этом жена Кравченко уверяла, что в день совершения преступления ее муж находился дома.

Кравченко поначалу отпустили, но вскоре снова доставили в отделение — он обокрал соседа. В камеру к подозреваемому оперативники подсадили наркомана, который избивал Кравченко, требуя признаться еще и в убийстве девочки. Тот не выдержал издевательств и подписал признательные показания. Примерно в то же время милиционеры запугивали жену Кравченко: ее пообещали привлечь как соучастницу в случае, если она не признается в даче ложных показаний о том, что муж был дома. В итоге оперативники добились своего: о Чикатило тут же забыли, а Кравченко судили и приговорили к 15 годам лишения свободы. Позже, под давлением родственников погибшей девочки, его дело пересмотрели и приговорили к расстрелу.

Боящийся глаз

Сам Андрей Чикатило после первого преступления затаился — испугался, что следующее убийство обернется его поимкой. Однако уже несколько месяцев спустя маньяк расправился с 17-летней учащейся ПТУ. По некоторым данным, девушка зарабатывала на жизнь проституцией, и сама согласилась пойти с незнакомцем на безлюдный берег Дона. Чикатило попытался заняться с ней сексом, но в очередной раз потерпел неудачу, а студентка засмеялась. «А еще говорит — "машинка" у тебя не работает. И начинает смеяться. Меня это, конечно, выводило из себя — [ведь] позорился. Начинал разряжать психику — кромсал все подряд не глядя», — вспоминал маньяк.

Его вторую жертву ждала страшная смерть: Чикатило откусил жертве соски и забил ей рот грязью так, что она задохнулась. На следствии маньяк сам признался в этом преступлении и первой расправе над восьмилетней девочкой — тем не менее доказать эти эпизоды сторона обвинения так и не смогла. Но причастность Чикатило к следующему убийству 13-летней школьницы, с которой маньяк расправился в июне 1982 года, была доказана полностью. Следом за ней в том же 1982 году маньяк расправился еще с шестью детьми в возрасте от девяти до 16 лет.

Он искал своих жертв на железнодорожных станциях, остановках, в электричках и автобусах — высматривал детей, которые находились без родителей. Чикатило знакомился с ними, втирался к ним в доверие и под разными предлогами уводил с собой — обещал развлечения, жвачку или что-то еще. Иногда дети шли за своим убийцей несколько километров. Чикатило издевался над ними, расчленял, пока жертвы были еще живы, отрезал половые органы, вырезал внутренности… Сыщики, которые шли по следу маньяка, поначалу думали, что имеют дело с сотрудником морга, немало знающем о правилах вскрытия тел.

Пол жертв не играл для Чикатило никакой роли: гораздо важнее было то, что из-за своего юного возраста они не могли дать отпор маньяку. Убивая, тот чувствовал свою силу и власть над жертвами. Но все же, выбирая очередную цель для расправы, Чикатило отдавал предпочтение подросткам с русыми и прямыми волосами.

Расправляясь с жертвами, Чикатило давал волю своим больным фантазиям. Порой он использовал лезвие ножа как фаллоимитатор — вонзал его в тело жертвы и совершал движения, характерные для полового акта. Но самым важным для убийцы было выколоть своим жертвам глаза. По одним данным, Чикатило где-то вычитал, что на сетчатках погибших может запечатлеться его портрет, чего он очень боялся. По другим — маньяк испытывал стыд и чувство вины перед жертвами и не хотел, чтобы те смотрели на него в моменты совершения преступлений.

Части тел погибших Чикатило иногда уносил с собой — его жена вспоминала, что маньяк всегда брал с собой в «командировки» небольшую кастрюлю. Да и сам убийца признавался, что половые органы у жертв он вырезал для того, чтобы съесть, — вычитал где-то, что такой способ улучшает потенцию. Что до одежды и обуви потерпевших, то ее Чикатило резал на куски и разбрасывал по окрестностям.

На одежде маньяка постоянно оставались следы крови и грязи. Порой Чикатило смывал их в общественных туалетах вокзалов. Позже маньяк признавался, что за этим делом его иногда заставали милиционеры — но никакого интереса у них он не вызывал.

Изучая останки жертв Чикатило, сыщики порой отказывались верить, что эти преступления — дело рук вменяемого человека. Следствие склонялось к тому, что детей и подростков убивает загадочный психопат. В 1983 году им представилась возможность подтвердить свои догадки во время расследования эпизода, который вошел в историю отечественной криминалистики как «Дело дураков».