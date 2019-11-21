В Москве арестовали подельника главного вора России 

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО еще одного подельника, как предполагается, главного российского вора в законе Олега Шишканова. Об этом журналистам рассказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.
«Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 21 января 2020 года в отношении Топоровского Романа Сергеевича, подозреваемого в совершении преступления по статье <…> «Участие в преступном сообществе»», — приводит ТАСС сообщение представителя суда.
Олег Шишканов, напомним, был задержан в Московской области в июле этого года. Операцию проводили силы Следственного комитета, МВД и ФСБ. По данным правоохранителей, он причастен к похищению и убийству депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи. Кроме того, Шишканову инкриминируют новую уголовную статью — «Занятие высшего положения в преступной иерархии».