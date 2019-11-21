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В Москве арестовали подельника главного вора России 

Ura.Ru 25 минут назад
В Москве арестовали подельника главного вора России
Фото: Ura.Ru
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО еще одного подельника, как предполагается, главного российского вора в законе Олега Шишканова. Об этом журналистам рассказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.
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«Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 21 января 2020 года в отношении Топоровского Романа Сергеевича, подозреваемого в совершении преступления по статье <…> «Участие в преступном сообществе»», — приводит ТАСС сообщение представителя суда.
Олег Шишканов, напомним, был задержан в Московской области в июле этого года. Операцию проводили силы Следственного комитета, МВД и ФСБ. По данным правоохранителей, он причастен к похищению и убийству депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи. Кроме того, Шишканову инкриминируют новую уголовную статью — «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
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Комментарии7 
Теги:
Криминал , Происшествия , Татьяна Сидорова , Юнона Царева , Олег Шишканов , ФСБ , СКР , МВД , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Москва
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