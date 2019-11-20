В Кировской области суд отказал в эксгумации тела «пьяного» мальчика

Уржумский районный суд Кировской области отказал в эксгумации тела шестилетнего «пьяного» мальчика, которого, по версии следствия, сбил майор полиции Сергей Меньшиков. Суд посчитал, что спустя полгода после смерти ребёнка материалы уже не пригодны для повторной экспертизы. С ходатайством об эксгумации обратился старший следователь ГСУ СК РФ , отметив, что процедуру необходимо провести, поскольку в отношении судмедэксперта Сергея Насонова , который проводил вскрытие, возбуждено дело по статье «Халатность». Насонов обнаружил в крови погибшего ребёнка 0,51 промилле алкоголя.

Уржумский районный суд Кировской области отказал следствию в эксгумации тела кировского «пьяного» мальчика. Об этом RT сообщил представитель семьи погибшего ребёнка.

Родители мальчика Наталья Бучнева Владимир Суворов изначально были против эксгумации тела ребёнка, поэтому следователю пришлось обратиться в суд с ходатайством о разрешении провести эту процедуру. Старший следователь ГСУ СК РФ сделал это во вторник, 19 ноября.

В обосновании ходатайства было указано, что в отношении судмедэксперта Сергея Насонова было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность».

Напомним, Насонов обвиняется в недобросовестном исполнении своих обязанностей. По данным следствия, он провёл вскрытие тела погибшего ребёнка через два дня после трагедии. К тому же, он не собрал необходимые материалы для проведения полноценной экспертизы. По нормам он должен был взять кусочки внутренних органов и тканей, мочу, волосы с головы, а также кровь. Однако судмедэксперт взял только кровь.

«В деле есть два постановления о назначении экспертизы, но провести её невозможно. Спустя полгода после захоронения невозможно забрать подходящие биоматериалы: мышца гнилая. А с учётом веса ребёнка, её может уже и нет, как крови и органов. Если бы Насонов взял образцы гистологии, то можно было бы взять волосы при эксгумации. Также для проведения исследования необходимо знать рост и вес ребёнка — это эксперт не зафиксировал», — поясняет представитель семьи Суворовых.

По её словам, судья Елена Ускова на заседании сказала, что из-за допущенных в ходе своей работы ошибок Сергей Насонов «подорвал авторитет судмедэкспертных учреждений». А это, как отметила представитель Суворовых, может сделать его фигурантом не 293-й статьи УК РФ «Халатность», а 307-й — «Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод».

«Судья обратила внимание, что в постановлении о возбуждении уголовного дела против Насонова отмечалось, что своими действиями он подрывал авторитет судмедэкспертных учреждений. А это основания для статьи 307 УК РФ», — рассказала Жанна.

Кроме того, Насонов позволил уничтожить 5 сентября 2019 года единственный собранный биоматериал — кровь погибшего. По инструкции, образец должен храниться полгода.

Представитель семьи предположила, что, поскольку следователи в данной ситуации «поставлены в тупик», необходимо сделать повторную экспертизу, но материалы для этого отсутствуют, а потому они будут обжаловать приговор.

Ранее RT рассказывал о гибели 13 июля 2019 года шестилетнего мальчика под колёсами автомобиля Nissan Qashqai майора полиции Сергея Меньшикова.

По факту случившегося региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Были назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы. В октябре, после проведения судмедэкспертизы, родители ребёнка были шокированы — согласно документу их ребёнок в момент ДТП был пьян. Эксперт Сергей Насонов обнаружил в его крови 0,51 промилле алкоголя.

Кроме того, причиной смерти ребёнка указывались не травмы, полученные в результате аварии, а алкоголемия, отмечали представители семьи погибшего.

При этом эксперт сначала заявил RT, что ошибки быть не может. Впоследствии на допросе у следователя сообщил, что этанол в крови ребёнка мог появиться из-за неправильного хранения трупа в морге, не оборудованными холодильными камерами, и несвоевременной транспортировки биоматериала.

После резонанса в СМИ дело взял на личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин . На судмедэскперта Насонова было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Между тем по уголовному делу о смерти ребёнка Сергей Меньшиков проходит свидетелем — согласно заключению следствия, он не мог предотвратить столкновения и правил дорожного движения не нарушал. От несения службы полицейский не отстранён. По словам представителя семьи, с Меньшиковым невозможно связаться или вызвать его на допрос.