Названы обстоятельства задержания следователя из Ростова

Стали известны обстоятельства задержания ростовского следователя

Перед тем, как взять жену в заложницы, мужчина выгнал на улицу несовершеннолетнего ребенка и запер дверь.

Причинами побудившими ростовского следователя взять в заложницы собственную жену могли стать нервный срыв и алкогольное опьянение.

Конфликт разгорелся после того, как беременная супруга мужчины, почувствовав недомогание, попросила вызвать скорую помощь. Глава семьи вспылил, выгнал на улицу несовершеннолетнего ребенка и схватился за травматический пистолет, сообщает сайт «Комсомольской правды», ссылаясь на неназванные источники в правоохранительных органах

Вскоре квартал был оцеплен сотрудниками полиции, а бойцы спецназа ФСБ взяли квартиру следователя штурмом. До этого его пытались уговорить отпустить женщину.

«По поручению руководителя следственного управления в отношении сотрудника организовано проведение служебной проверки. На время проверки он отстранен он исполнения служебных обязанностей» — прокомментировали инцидент в СУ СК по Ростовской области.

На место проведения спецоперации приехала мать вооруженного дебошира, которую он потребовал вызвать. В итоге обошлось без стрельбы, следователь сдался сотрудникам полиции.