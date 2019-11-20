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Стали известны обстоятельства задержания ростовского следователя 

ТК «Звезда» 1 час назад
Названы обстоятельства задержания следователя из Ростова
Фото: РИА Новости
Перед тем, как взять жену в заложницы, мужчина выгнал на улицу несовершеннолетнего ребенка и запер дверь.
Причинами побудившими ростовского следователя взять в заложницы собственную жену могли стать нервный срыв и алкогольное опьянение.
Конфликт разгорелся после того, как беременная супруга мужчины, почувствовав недомогание, попросила вызвать скорую помощь. Глава семьи вспылил, выгнал на улицу несовершеннолетнего ребенка и схватился за травматический пистолет, сообщает сайт «Комсомольской правды», ссылаясь на неназванные источники в правоохранительных органах.
Вскоре квартал был оцеплен сотрудниками полиции, а бойцы спецназа ФСБ взяли квартиру следователя штурмом. До этого его пытались уговорить отпустить женщину.
«По поручению руководителя следственного управления в отношении сотрудника организовано проведение служебной проверки. На время проверки он отстранен он исполнения служебных обязанностей» — прокомментировали инцидент в СУ СК по Ростовской области.
На место проведения спецоперации приехала мать вооруженного дебошира, которую он потребовал вызвать. В итоге обошлось без стрельбы, следователь сдался сотрудникам полиции.
Сообщается, что по дороге в СИЗО задержанный крепко заснул. Сейчас сотрудники следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего. В результате случившегося никто не пострадал.
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Теги:
Криминал , Происшествия , ФСБ , СКР , МВД , ФСИН , Комсомольская правда
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