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Стали известны обстоятельства убийства девушки в Красноярске 

Деловая газета «Взгляд» 43 минуты назад
Убитая 31-летним возлюбленным жительница Красноярска Галина Миненко хотела поговорить с его женой, заявила подруга погибшей.
По словам подруги девушки, Галина была безответно влюблена в мужчину 11 лет, но взаимностью объект обожания ответил ей лишь два года назад. При этом подруга усомнилась в том, что мужчина любил Галину, однако «они постоянно встречались», сообщает «Комсомольская правда».
Подруга рассказала, что несколько месяцев влюбленные были в ссоре и мужчина за это время успел жениться. Миненко очень хотела поговорить с его женой и даже приезжала к ней, но не решилась подняться в квартиру.
Напомним, ранее сообщалось, что Галина 15 ноября уехала в село Арейское на встречу с 31-летним Никитой Ж., по некоторым данным, экс-сотрудника ФСИН, и пропала. По версии следствия, он нанес девушке несколько смертельных ударов куском арматуры, после чего засыпал тело мусором.
Напомним, 15 ноября Миненко приехала в с. Арейское для выяснения отношений со своим знакомым. После они вместе поехали в Красноярск.
Во время поездки между ними произошла ссора на фоне личных неприязненных отношений.
По дороге в районе одной из заброшенных воинских частей мужчина несколько раз ударил девушку арматурой. От полученных травм она скончалась.
Подозреваемый засыпал тело девушки мусором и поехал на автомобиле жертвы в Красноярск.
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Комментарии1 
Теги:
Криминал , Видео , Происшествия , ФСИН , Комсомольская правда , Красноярск
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