«Хотела поговорить с женой»: подробности убийства девушки в Красноярске

Жительница Красноярская Галина Миненко, в убийстве которой подозревается экс-сотрудник УФСИН , была влюблена в него и даже хотела встретиться и поговорить с его женой. Об этом «Комсомольской правде» рассказала подруга убитой.

«С этим человеком Галя знакома 11-12 лет. Это был ее идеал мужчины, знаете, у всех так бывает, когда смотришь и вздыхаешь. Потом у них началось общение, а не так давно, может, года два назад, и любовные отношения», — рассказала подруга убитой.

По ее словам, несколько месяцев влюбленные были в ссоре и мужчина за это время успел жениться. Миненко очень хотела поговорить с его женой и даже приезжала к ней, но не решилась подняться в квартиру.

«Последний раз мы должны были увидеться с ней в четверг, 14 ноября. Я должна была приехать на массаж, но она поранила палец, перенесли на понедельник. С подругами я пообщалась: она тоже никому не говорила, что к нему поедет в тот вечер. Была информация, она собирается домой, спать, потому что очень устала», — отметила она.

Подруга убитой также высказала мнение, что возлюбленный Галины пользовался тем, что она не может без него жить.

«И не нужно брать на себя никакой ответственности. Вот она летала в Таиланд недавно, вернулась буквально 2-3 недели назад, он встретил, сказал: «Все, я остаюсь с тобой, ухожу от жены!». Через какое-то время говорит: «Нет, буду с женой»», — рассказала она.

Галина Миненко пропала вечером 15 ноября, после того, как отправилась в село Арейское на встречу с возлюбленным. По версии следствия, во время выяснения отношений на обратной дороге в Красноярск мужчина «нанес девушке несколько смертельных ударов куском арматуры, после засыпал тело мусором». В СКР заявили, что 18 ноября подозреваемый был задержан и признался в убийстве.