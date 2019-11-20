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Происшествия

23-летнюю фитнес-модель нашли мертвой у себя дома 

Lenta.ru 59 минут назад
23-летнюю фитнес-модель нашли мертвой у себя дома
Фото: страница Getsemani Muñoz в Facebook
Мексиканская фитнес-модель и тренер Алондра Вильясено (Alondra Villasenor) была найдена мертвой у себя дома в городе Тихуана. Об этом сообщает издание Mirror.
Тело 23-летней девушки нашла ее мать после того, как некоторое время безуспешно пыталась связаться с дочерью. На нем остались следы от нескольких ножевых ранений и огнестрельного ранения в голову. На месте преступления также нашли два мешка с марихуаной и 9-миллиметровую пулю.
Мотивы преступников неизвестны. Свидетели сообщили, что видели, выходящего из дома девушки мужчину, который сел в автомобиль и уехал.
Отмечается, что Алондра Вильясено работала в местном спортзале тренером. В интернете она была известна благодаря видео, в которых рассказывала о своих тренировках.
В октябре в пустыне Невада нашли мертвой 24-летнюю американскую модель Эсмеральду Гонсалес. Тело женщины было обнаружено в деревянном ящике, залитом бетоном, в результате поисков, которые велись с мая 2019 года. Как установили сотрудники полиции, смерть Гонсалес наступила в результате отравления ядовитым веществом, также перед этим ее пытались задушить.
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Теги:
Криминал , Происшествия
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