«Во все тяжкие»: семья создала нарколабораторию

Под Хабаровском семья создала нарколабораторию, выкупив для этого ферму

Организаторами крупнейшей в истории Дальнего Востока нарколаборатории под Хабаровском , где нашли 25 килограммов синтетических наркотиков, стала местная семья, выкупившая заброшенную ферму, сообщает управление на транспорте МВД России по ДФО.

Накануне управление сообщило о том, что транспортные полицейские ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков. Изъято около 25 килограммов синтетических наркотиков и свыше 4 тонн прекурсоров для их изготовления. Других подробностей не сообщалось.

"Участники группы, в которую входили муж, жена и брат жены, ранее занимавшиеся сбытом наркотических средств бесконтактным способом, посредством сети интернет организовали нарколабораторию, выкупив для этого по поддельным документам за 3 миллиона рублей бывшее фермерское хозяйство, расположенное вдали от населенных пунктов. Указания об организации производства и денежные средства фигуранты получали от организатора через интернет", — говорится в сообщении.

По данным полиции, лаборатория была оснащена самым современным оборудованием, рефрижераторами, вытяжками, дорогостоящими респираторами и комбинезонами для личной защиты. Фигуранты смогли организовать практически безотходное производство наркотиков. Продавали их бесконтактным способом через курьеров и в ДФО, и в западные регионы страны.

Из изъятых прекурсоров фигуранты смогли бы изготовить порядка 400 килограммов наркотиков. Также на ферме фигуранты растили для личного потребления свыше 40 кустов конопли.

Возбуждено уголовное дело. Двое мужчин арестованы, женщина находится под подпиской о невыезде. Фигурантам грозит до пожизненного лишения свободы. Полиция устанавливает других участников организованной группы.