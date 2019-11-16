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Происшествия

Убитую аспирантку хоронят все станицей 

Рамблер 8 минут назад
Убитую аспирантку хоронят все станицей
Фото: facebook
В станице Старовеличковской на Кубани начались похороны убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Отпевание начнется в 11.00 (МСК) в Троицкой церкви. Но люди уже собрались, чтобы проститься с погибшей землячкой передает МК. Тело покойной находится в храме. Родные и близкие сейчас рядом с погибшей. Матери Анастасии потребовалась медицинская помощь.
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Местные жители говорят, что придет чуть ли не вся станица, поскольку семья Ещенко «очень уважаемая».
«Дед уважаемый, отец уважаемый. Дед тренером всю жизнь работал, отец тоже», — рассказал местный житель.
Пока неизвестно, где именно похоронят Анастасию. В станице два кладбища. На одном из них похоронена родня девушки.
В убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко подозревают ее бывшего преподавателя и сожителя Олега Соколова. По версии следствия, он застрелил девушку и расчленил тело, пытаясь избавиться от улик.
Анастасия Ещенко родилась и выросла в станице Старовеличковской. Здесь она закончила школу с золотой медалью. Затем поступила на исторический факультет СПбГУ. Анастасия окончила вуз и стала аспиранткой, работала вместе с Соколовым.
Родители девушки живут на Кубани. Отец — учитель физкультуры в школе, мать — подполковник МВД, работает в отделе кадров.
Ранее «Рамблер» сообщал, что обнародована переписка убитой аспирантки.
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Криминал , Происшествия , Олег Соколов , МВД
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