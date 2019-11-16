Убитую аспирантку хоронят все станицей

В станице Старовеличковской на Кубани начались похороны убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Отпевание начнется в 11.00 (МСК) в Троицкой церкви. Но люди уже собрались, чтобы проститься с погибшей землячкой передает МК. Тело покойной находится в храме. Родные и близкие сейчас рядом с погибшей. Матери Анастасии потребовалась медицинская помощь.

Местные жители говорят, что придет чуть ли не вся станица, поскольку семья Ещенко «очень уважаемая».

«Дед уважаемый, отец уважаемый. Дед тренером всю жизнь работал, отец тоже», — рассказал местный житель.

Пока неизвестно, где именно похоронят Анастасию. В станице два кладбища. На одном из них похоронена родня девушки.

В убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко подозревают ее бывшего преподавателя и сожителя Олега Соколова. По версии следствия, он застрелил девушку и расчленил тело, пытаясь избавиться от улик.

Анастасия Ещенко родилась и выросла в станице Старовеличковской. Здесь она закончила школу с золотой медалью. Затем поступила на исторический факультет СПбГУ. Анастасия окончила вуз и стала аспиранткой, работала вместе с Соколовым.

Родители девушки живут на Кубани. Отец — учитель физкультуры в школе, мать — подполковник МВД , работает в отделе кадров.