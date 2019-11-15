В Нижнем Новгороде из колонии сбежал осужденный

В Нижегородской области из колонии сбежал осужденный за изнасилование

Осужденный Раушан Салахов самовольно покинул территорию колонии-поселения при ИК-5 в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУФСИН

Согласно размещенной в соцсетях розыскной ориентировке, Салахов отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, а также кражу и изнасилование. "В марте 2009 года Лениногорским городским судом республики Татарстан Салахову назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима", — говорится в ориентировке на розыск преступника.