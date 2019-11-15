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В Нижегородской области из колонии сбежал осужденный за изнасилование 

РИА Новости + ещё 4 23 часа назад
В Нижнем Новгороде из колонии сбежал осужденный
Фото: РИА Новости
Осужденный Раушан Салахов самовольно покинул территорию колонии-поселения при ИК-5 в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУФСИН.
Согласно размещенной в соцсетях розыскной ориентировке, Салахов отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, а также кражу и изнасилование. "В марте 2009 года Лениногорским городским судом республики Татарстан Салахову назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима", — говорится в ориентировке на розыск преступника.
"Постановлением суда Салахов был переведен на иное место отбывания наказания — на участок колонии-поселения ИК-5 в Нижнем Новгороде. 12 ноября он самовольно покинул колонию. Сотрудники ГУФСИН России по Нижегородской области и сотрудники МВД проводят мероприятия, направленные на установление местонахождения разыскиваемого", — рассказали агентству в пресс-службе ведомства.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Изнасилование , МВД , ФСИН , РИА Новости , Нижегородская Область
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