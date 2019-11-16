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ФНП: в России чаще всего подделывают доверенности 

BFM.RU + ещё 12 47 минут назад
Названы самые подделываемые документы в России
Фото: ТАСС
Нотариусы назвали самые подделываемые документы в России. В списке оказались доверенности, в частности, на совершение действий с недвижимостью. Об этом RT рассказали в Федеральной нотариальной палате (ФНП). Там сообщили, что поддельные доверенности составляют от 55 до 65% от общего числа подделок, которые выявляют нотариусы.
Также большой процент от объема подделок документов составляют переводы с засвидетельствованной нотариусом подписью переводчика (15-20%), в том числе переводы документов об образовании. Российские нотариусы также сообщают о том, что еще 10-15% подделок — это завещания и договоры купли-продажи.
Эксперты отмечают, что проверять документы стало проще благодаря созданию электронного нотариата, ведь все действия нотариусов стали регистрироваться в Единой информационной системе. Одновременно, по данным МВД РФ, в России снижается число преступлений, связанных с подделкой документов (почти на 17,5% ниже, чем в прошлом году).
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Теги:
Криминал , Происшествия
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