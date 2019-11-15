Телефонных мошенников все-таки ловят и сажают

Реальные случаи мошенничества по телефону и реальные осужденные за такие преступления

С телефонными мошенниками, пожалуй, сталкивался каждый. В последнее время в редакцию Business FM часто обращаются слушатели с жалобами на звонки злоумышленников. То есть их активность растет. А вот громких уголовных дел не видно.

Мария Киселева:

«В целях хищения денежных средств осужденный с мобильного телефона, сим-карты которого зарегистрированы на иных лиц, звонил на незнакомые ему телефонные номера, представлялся якобы родственником потерпевшего и сообщал заведомо ложную информацию о том, что управляя автомобилем, сбил человека, причинив вред здоровью. Затем, меняя голос, говорил, что является сотрудником ДПС и подтверждал данные обстоятельства. После этого требовал срочной передачи денежных средств для выплаты незаконного вознаграждения сотрудникам полиции за непривлечение его, то есть родственника, к уголовной ответственности».

Еще примеры от Генпрокуратуры: некая М. убеждала пользователей соцсетей вносить предоплату за товары, которые она якобы выставила на продажу. Полученные деньги присваивала. Наказание за два случая мошенничества — 240 часов исправительных работ.

Три года колонии строгого режима получил преступник, который обещал содействие в получении кредитов. Под этим предлогом он выманивал информацию, позволяющую получить удаленный доступ к банковским картам и счетам жертв. После чего выводил с них все деньги.

Телефонные мошенники пытаются выдавать себя и за сотрудников различных банков, обычно крупных. О том, как это происходит, и к чему может привести, говорит жительница Санкт-Петербурга Татьяна:

«Позвонил телефон часов в 7 вечера, сразу обратились ко мне по фамилии, имени-отчеству, сказали, что были попытки входа в кабинет онлайн, поэтому необходимо сейчас проверить, был ли вход, и поставить какую-то защиту для онлайн-кабинета. Нужно сменить пароль и логин. Я сменила, зашла. Мне пришла СМС с номера 900, что изменен. Затем сказали, что также под угрозой счета наши, сейчас откроем новый карточный счет, туда нужно будет перенести деньги, но карта ваша останется действующей. Ну, вот, соответственно открыли карточный счет, куда я сняла наличные денежные средства и перевела. Как это произошло, я сама не понимаю».

В Генпрокуратуре не смогли уточнить, сколько дел телефонных мошенников находятся в производстве, и сколько уже осуждены. Но есть статистика МВД , и она удручает. За девять месяцев этого года в России зарегистрировали свыше 1,5 млн преступлений, из них 78,5 тысячи с использованием средств мобильной связи. Это около 5%. Раскрывается, по официальным данным, лишь одно преступление из пяти. Почему так происходит, объясняет председатель арбитражного третейского суда Москвы Алексей Кравцов

«В телефонных мошенничествах в основном невозможно найти преступника, потому что телефоны обычно используют одноразовые, без привязки к паспортным данным, а если и с привязкой, то люди совершенно не имеющие отношения к реальным преступлениям. Второе — должна быть аудиозапись звонка, ведь если это телефонное мошенничество, то значит, чтобы его зафиксировать, должен быть где-то телефонный разговор. То есть выпадает у нас и этот блок. И третье — у нас граждане, когда их вот так вот обманут мошенники, либо вообще не обращаются в правоохранительные органы, в основном из-за незначительности сумм, либо просто не знают, куда идти и что делать».

Сто процентов защиты от таких преступлений не существует. Рекомендации всем известны, но даже те, кто знает их наизусть, могут попасться на удочку телефонных мошенников. Как это произошло недавно с бывшим редактором TJournal, которому позвонили, когда он очень торопился, и предложили сообщить код из СМС-сообщения. Подловили в неподходящий момент, и бдительность не сработала. В итоге человек, который сам писал и редактировал материалы про телефонных и интернет-мошенников, потерял 10 тысяч рублей.