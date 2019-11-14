СК начал проверку информации об избиении девочки в Видном

СК проверяет информацию о жестоком избиении 14‑летней девочки сверстниками

В Сети появилась видеозапись, как толпа подростков жестоко избила ровесницу в подмосковном Видном. Девочку таскали за волосы, а также били ногами по лицу. Школьница госпитализирована с сотрясением мозга.

«Из видеоролика следует, что девушка-подросток умышлено наносит удары ногами своей сверстнице в область головы и тела. Остальные подростки смотрят на происходящее и снимают на камеру мобильного телефона», — говорится в сообщении.

Следователи устанавливают всех участников инцидента и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.