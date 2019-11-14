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В мире

СК проверяет информацию о жестоком избиении 14‑летней девочки сверстниками 

РИАМО + ещё 2 2 часа назад
СК начал проверку информации об избиении девочки в Видном
Фото: РИА Новости
Следователи проводят проверку по информации СМИ об избиении школьницы в городе Видное, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.
В Сети появилась видеозапись, как толпа подростков жестоко избила ровесницу в подмосковном Видном. Девочку таскали за волосы, а также били ногами по лицу. Школьница госпитализирована с сотрясением мозга.
«Из видеоролика следует, что девушка-подросток умышлено наносит удары ногами своей сверстнице в область головы и тела. Остальные подростки смотрят на происходящее и снимают на камеру мобильного телефона», — говорится в сообщении.
Следователи устанавливают всех участников инцидента и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Теги:
Криминал , Происшествия , СКР , Видное , Московская область
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