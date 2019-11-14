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В мире

Третий фигурант дела об угрозах судье Тверского суда Москвы признал вину 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
Третий фигурант дела об угрозе судье признал вину
Фото: РИА Новости
Евгений Ерзунов, третий обвиняемый по уголовному делу об угрозах судье Тверского суда Москвы Алексею Криворучко, признал вину в суде. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала из Басманного суда столицы, который рассматривает вопрос о мере пресечения Ерзунову.
"Я признаю вину", — сказал он.
СК РФ возбудил уголовные дела о публикации в интернете публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ), а также об угрозах убийством и причинением вреда здоровью (ч. 1 ст. 296 УК РФ) в адрес судьи Тверского суда Алексея Криворучко, входящего в так называемый список Магнитского. Публикации были посвящены процессу над участником несогласованного митинга 3 августа в Москве Павлом Устиновым, которому Криворучко вынес приговор в виде реального срока лишения свободы за нападение на бойца ОМОН. Позднее Мосгорсуд смягчил ему наказание, заменив реальный срок лишения свободы условным.
По делу об угрозах судье были задержаны Сергей Половец (обвиняется по ст. 296 УК РФ) и Алексей Вересов (ему инкриминируется ст. 280 УК РФ). Вересов на допросе признал вину, в среду суд арестовал его. Половец также признался в содеянном и дал показания, которые позволили задержать Ерзунова в столичном аэропорту Внуково, когда он собирался покинуть Россию. Половец был отпущен под подписку о невыезде.
Именно Ерзунов, по версии следствия, является автором первоначального поста об угрозах Криворучко, ему предъявлено обвинение по статье об угрозах убийством.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Алексей Криворучко , Международный аэропорт Внуково , Мосгорсуд , СКР , Москва
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