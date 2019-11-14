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Полиция Лондона задержала 17 человек по подозрению в причастности к торговле людьми 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
В Лондоне задержали работорговцев
Фото: РИА Новости
Полиция Лондона в четверг задержала в восточных и центральных районах британской столицы 17 человек, подозреваемых в причастности к торговле людьми. В сообщении, распространенном пресс-службой Скотленд-Ярда, отмечается, что операция была проведена при поддержке властей Румынии.
"По указанным адресам были задержаны 17 человек, подозреваемых в причастности к современной работорговле, организации проституции, совершении преступлений, связанных с сильнодействующими наркотиками, а также незаконным оборотом оружия", — говорится в документе. Полиция также освободила 29 женщин в возрасте от 20 до 40 лет, которых удерживали подозреваемые.
В рамках международной операции по борьбе с торговлей людьми были также выданы четыре ордера на арест в Румынии. Задержан один человек в румынском портовом городе Констанца.
Преступления, связанные с торговлей людьми и незаконной перевозкой мигрантов через границу, привлекают в Великобритании особое внимание властей и общественности после того, как в октябре в городе Грейс (графство Эссекс) тела 39 нелегалов были обнаружены внутри фуры-рефрижератора, прибывшей из Бельгии. Все погибшие оказались гражданами Вьетнама, трое из них были несовершеннолетними. Расследования обстоятельств трагедии продолжается.
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Теги:
Криминал , В мире , Европа , Происшествия , Румыния
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