В Лондоне задержали работорговцев

Полиция Лондона задержала 17 человек по подозрению в причастности к торговле людьми

Полиция Лондона в четверг задержала в восточных и центральных районах британской столицы 17 человек, подозреваемых в причастности к торговле людьми. В сообщении, распространенном пресс-службой Скотленд-Ярда, отмечается, что операция была проведена при поддержке властей Румынии

"По указанным адресам были задержаны 17 человек, подозреваемых в причастности к современной работорговле, организации проституции, совершении преступлений, связанных с сильнодействующими наркотиками, а также незаконным оборотом оружия", — говорится в документе. Полиция также освободила 29 женщин в возрасте от 20 до 40 лет, которых удерживали подозреваемые.

В рамках международной операции по борьбе с торговлей людьми были также выданы четыре ордера на арест в Румынии. Задержан один человек в румынском портовом городе Констанца.

Преступления, связанные с торговлей людьми и незаконной перевозкой мигрантов через границу, привлекают в Великобритании особое внимание властей и общественности после того, как в октябре в городе Грейс (графство Эссекс) тела 39 нелегалов были обнаружены внутри фуры-рефрижератора, прибывшей из Бельгии. Все погибшие оказались гражданами Вьетнама, трое из них были несовершеннолетними. Расследования обстоятельств трагедии продолжается.