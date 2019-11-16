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В Испании прекратили продажу книги историка Соколова 

Газета.Ru + ещё 49 42 минуты назад
В Испании прекратили продажу книги Соколова
Фото: РИА Новости
Испанское издательство удалило книгу арестованного за убийство сожительницы историка Олега Соколова из своего каталога и призвало книжные магазины вернуть нераспроданные экземпляры. Об этом сообщает РИА Новости.
Соучредитель издательства Desperta Ferro Хавьер Гомес рассказал, что после новости об убийстве в Санкт-Петербурге спрос на книгу Соколова резко вырос. Однако было принято решение прекратить продажи.
"Мы не хотим делать бизнес на трагедии", — заявил Гомес.
Книга "Аустерлиц. Наполеон, Россия и Европа" стала первым опубликованным в Испании произведением историка, она была переведена и издана в апреле 2019 года тиражом в 2,5 тысячи экземпляров.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Убийство , Историк-убийца , Олег Соколов , Испания
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