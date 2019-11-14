Названа причина стрельбы в колледже в Благовещенске

Причиной стрельбы в колледже Благовещенска мог стать конфликт учеников

Причиной стрельбы в строительном колледже в Благовещенске мог стать конфликт между учениками, сообщает ТАСС.

Об этом рассказали в МВД

"Предварительно, причиной случившегося стал конфликт между сверстниками", — говорится в сообщении.

Подробности произошедшего устанавливаются.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Амурской области, утром к наряду ДПС подбежал молодой человек и сообщил о том, что неизвестный устроил стрельбу в рядом расположенном колледже. Прибыв на место, полицейские увидели на втором этаже здания гражданина с оружием.

"Он произвел выстрелы в сторону инспекторов, полицейские открыли ответный огонь. В результате грамотных и оперативных действий сотрудников полиции злоумышленник был заблокирован в одной из аудиторий, в это время полицейские обеспечили безопасный выход студентов и преподавателей из колледжа", — говорится в сообщении.

На месте происшествия обнаружены тела двух человек, в том числе и самого преступника, пострадали трое человек.