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Причиной стрельбы в колледже Благовещенска мог стать конфликт учеников 

Газета.Ru + ещё 2 36 минут назад
Названа причина стрельбы в колледже в Благовещенске
Фото: Instagram
Причиной стрельбы в строительном колледже в Благовещенске мог стать конфликт между учениками, сообщает ТАСС.
Об этом рассказали в МВД.
"Предварительно, причиной случившегося стал конфликт между сверстниками", — говорится в сообщении.
Подробности произошедшего устанавливаются.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Амурской области, утром к наряду ДПС подбежал молодой человек и сообщил о том, что неизвестный устроил стрельбу в рядом расположенном колледже. Прибыв на место, полицейские увидели на втором этаже здания гражданина с оружием.
"Он произвел выстрелы в сторону инспекторов, полицейские открыли ответный огонь. В результате грамотных и оперативных действий сотрудников полиции злоумышленник был заблокирован в одной из аудиторий, в это время полицейские обеспечили безопасный выход студентов и преподавателей из колледжа", — говорится в сообщении.
На месте происшествия обнаружены тела двух человек, в том числе и самого преступника, пострадали трое человек.
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Теги:
Криминал , Происшествия , ГИБДД , МВД , ИТАР-ТАСС
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