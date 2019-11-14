ЧП в Благовещенске: полиция сообщила подробности

Один человек погиб и трое пострадали во время стрельбы в колледже Благовещенска . Преступник застрелился.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Амурской области, утром к наряду ДПС подбежал молодой человек и сообщил о том, что неизвестный устроил стрельбу в рядом расположенном колледже.

Прибыв на место, полицейские увидели на втором этаже здания гражданина с оружием.

"Он произвел выстрелы в сторону инспекторов, полицейские открыли ответный огонь. В результате грамотных и оперативных действий сотрудников полиции злоумышленник был заблокирован в одной из аудиторий, в это время полицейские обеспечили безопасный выход студентов и преподавателей из колледжа", — говорится в сообщении.

На месте происшествия обнаружены тела двух человек, в том числе и самого преступника, пострадали трое человек.

Месяц назад, 17 октября, в Керчи вспоминали жертв трагедии в политехническом колледже, где год назад студент устроил стрельбу и взрыв. В память о погибших у входа в учебное заведение установлен мемориальный камень.

Тогда студент четвертого курса пришел в учебное заведение, начал стрелять, а потом взорвал бомбу. Погиб 21 человек, среди них 16 студентов и пять работников колледжа. Нападавший покончил с собой. Ранения получили более 70 человек.