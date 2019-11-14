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Происшествия

ЧП в Благовещенске: полиция сообщила подробности 

Вести.Ru + ещё 48 25 минут назад
Один человек погиб и трое пострадали во время стрельбы в колледже Благовещенска. Преступник застрелился.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Амурской области, утром к наряду ДПС подбежал молодой человек и сообщил о том, что неизвестный устроил стрельбу в рядом расположенном колледже.
Прибыв на место, полицейские увидели на втором этаже здания гражданина с оружием.
"Он произвел выстрелы в сторону инспекторов, полицейские открыли ответный огонь. В результате грамотных и оперативных действий сотрудников полиции злоумышленник был заблокирован в одной из аудиторий, в это время полицейские обеспечили безопасный выход студентов и преподавателей из колледжа", — говорится в сообщении.
На месте происшествия обнаружены тела двух человек, в том числе и самого преступника, пострадали трое человек.
Месяц назад, 17 октября, в Керчи вспоминали жертв трагедии в политехническом колледже, где год назад студент устроил стрельбу и взрыв. В память о погибших у входа в учебное заведение установлен мемориальный камень.
Тогда студент четвертого курса пришел в учебное заведение, начал стрелять, а потом взорвал бомбу. Погиб 21 человек, среди них 16 студентов и пять работников колледжа. Нападавший покончил с собой. Ранения получили более 70 человек.
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Теги:
Криминал , Видео , Происшествия , ГИБДД , Благовещенск
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