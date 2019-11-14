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Появилось видео с места стрельбы в колледже Благовещенска 

Lenta.ru + ещё 1 24 минуты назад
В сети появились видеозаписи с места стрельбы в колледже Благовещенска, где студент открыл стрельбу по однокурсникам. Ролики опубликовал Telegram-канал Mash.
На кадрах видно, что на полу одного из кабинетов лежит раненый человек, возможно — сам стрелок. Студенты вокруг взволнованы, они обсуждают, что надо записать время нападения.
Другой ролик снят снаружи. Автор видео поясняет, что запечатленные на кадрах полицейские «перестреливаются с кем-то». «А вон, вон! Тип какой-то ходит со стволом», — говорит он.
Ранее стало известно, что студент колледжа в Благовещенске устроил стрельбу в учебном заведении. По предварительным данным, стрельба произошла в Амурском колледже строительства и ЖКХ. Очевидцы сообщают об одном погибшем и одном раненом. Нападавший совершил самоубийство.
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Теги:
Криминал , Видео , Происшествия
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