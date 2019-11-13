В Москве задержаны члены солнцевской ОПГ

Трех членов солнцевской ОПГ задержали в Москве

Как уточнила Иванова, помимо членов ОПГ задержаны два их предполагаемых соучастника — в рамках расследования дел по пункут «а» части 3 статьи 126 Уголовного кодекса («Похищение человека группой лиц, совершенное организованной группой») и пункта «а» части 3 стастьи 163 Уголовного кодекса («Вымогательство организованной группой в целях получения имущества в крупном размере»).

По версии следствия, задержанные похитили жителя Москвы, требуя в обмен на освобождение отказаться от требования погашения долга. Однако мужчине удалось самостоятельно освободиться, он обратился в правоохранительные органы

Решением суда четверо задержанных взяты под стражу, в отношении пятого меру пресечения изберут 15 ноября, сообщает Агентство городских новостей «Москва».