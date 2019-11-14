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Доцент решил помочь с похоронами убитой аспирантки 

Рамблер 12 минут назад
Доцент Олег Солоков готов материально помочь с похоронами убитой им аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил его адвокат Александр Почуев.
63-летний Соколов — преподаватель истории, доцент одной кафедр Санкт-Петербургского государственного университета. 24-летняя Ещенко была аспиранткой СПбГУ, выпускницей Соколова и его возлюбленной.
На прошлой неделе он, как сообщал «Рамблер», убил ее, расчленил, но был пойман и задержан. На днях его арестовали, предъявили обвинения в убийстве. Соколов признал вину, а причиной преступления назвал личный конфликт.
«Предстоят похороны. Олег Валерьевич готов оказать материальную помощь», — заявил его адвокат.
В ходе брифинга Александр Почуев подчеркнул, что «смягчить» трагедию «никакие» деньги, «понятно», не могут. Он добавил, что делал попытки связаться с семьей Ещенко, но они оказались неудачными.
Кроме того, юрист выразил готовность извиниться перед родными аспирантки, извинился, а также заверил, что ее убийца сделает это лично, «как только представится возможность».
Комментарии13 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Криминал , Видео , Происшествия , Александр Почуев
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