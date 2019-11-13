Прапорщику вынесли приговор за избиение рядового

В Брянской области прапорщик отделался условным сроком за избиение рядового

"Медведев признан виновным по п. 2 ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия"), и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года условно", — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, установлено, что 7 июня этого года прапорщик Медведев нанес рядовому несколько ударов ногами и руками. Таким образом он выразил недовольство тем, как призывник исполняет свои обязанности. Приговор вступил в законную силу.