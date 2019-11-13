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Армия

В Брянской области прапорщик отделался условным сроком за избиение рядового 

ТАСС 1 час назад
Прапорщику вынесли приговор за избиение рядового
Фото: РИА Новости
Брянский гарнизонный суд признал прапорщика Игоря Медведева виновным в превышении должностных полномочий и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Об этом говорится в сообщении, распространенным военным следственным отделом СК РФ по Брянскому гарнизону в среду.
"Медведев признан виновным по п. 2 ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия"), и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года условно", — говорится в сообщении.
Согласно материалам дела, установлено, что 7 июня этого года прапорщик Медведев нанес рядовому несколько ударов ногами и руками. Таким образом он выразил недовольство тем, как призывник исполняет свои обязанности. Приговор вступил в законную силу.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Игорь Медведев , СКР , Брянская Область
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