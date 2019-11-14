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Происшествия

На Ставрополье учительница спасла детей от мужчины с ножом 

Вести.Ru + ещё 4 39 минут назад
Учительница спасла детей от мужчины с ножом
Фото: Вести.Ru
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному руководству возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае.
Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-служба СКР.
По данным ведомства, нападавший, выкрикивая матерные слова и вооруженный ножом, подошел к мальчикам, игравшим на детской площадке.
Эту сцену увидела учительница начальных классов, которая шла из школы. Она скомандовала детям уходить, а сама преградила путь преступнику.
Мужчина, угрожая убить, схватил женщину, но она смогла отбиться и убежать.
По данным региональных СМИ, смелой женщиной оказалась учительница начальных классов школы № Нефтекумска Марина Аксакалова.
Женщина, которая имеет инвалидность, не испугалась угроз пьяного 70-летнего злоумышленника, закрыв детей собой. Неизвестно чем бы закончилось дело, но хулигана спугнула проезжавшая полицейская машина.
В итоге нападавший задержан, а учительнице оказали медицинскую помощь.
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Комментарии1 
Теги:
Криминал , Происшествия , Александр Бастрыкин , СКР , Ставропольский Край
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