На Ставрополье учительница спасла детей от мужчины с ножом

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-служба СКР.

По данным ведомства, нападавший, выкрикивая матерные слова и вооруженный ножом, подошел к мальчикам, игравшим на детской площадке.

Эту сцену увидела учительница начальных классов, которая шла из школы. Она скомандовала детям уходить, а сама преградила путь преступнику.

Мужчина, угрожая убить, схватил женщину, но она смогла отбиться и убежать.

По данным региональных СМИ, смелой женщиной оказалась учительница начальных классов школы № Нефтекумска Марина Аксакалова.

Женщина, которая имеет инвалидность, не испугалась угроз пьяного 70-летнего злоумышленника, закрыв детей собой. Неизвестно чем бы закончилось дело, но хулигана спугнула проезжавшая полицейская машина.

В итоге нападавший задержан, а учительнице оказали медицинскую помощь.