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Вся верхушка донского ГУФСИН задержана сотрудниками ФСБ 

АиФ Ростов 1 час назад
Задержана вся верхушка донского ФСИН
Фото: РИА Новости
Утром в среду, 13 ноября, всё руководство ГУФСИН России по Ростовской области было задержано сотрудниками донского Управления ФСБ России. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает издание 1rnd.
Среди задержанных — начальник донского ГУФСИН генерал-майор внутренней службы Муслим Даххаев, а также все его заместители. В ФСБ подозревают их в коррупции.
«Руководителей данного ведомства сейчас допрашивают в управлении ФСБ России по Ростовской области», — отметил источник издания в силовых структурах.
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Теги:
Криминал , Происшествия , ФСБ , ФСИН , Ростовская Область
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