Задержана вся верхушка донского ФСИН

Утром в среду, 13 ноября, всё руководство ГУФСИН России по Ростовской области было задержано сотрудниками донского Управления ФСБ России. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает издание 1rnd.
Среди задержанных — начальник донского ГУФСИН генерал-майор внутренней службы Муслим Даххаев, а также все его заместители. В ФСБ подозревают их в коррупции.
«Руководителей данного ведомства сейчас допрашивают в управлении ФСБ России по Ростовской области», — отметил источник издания в силовых структурах.