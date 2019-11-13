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Россиянина приговорили в Белоруссии к 14 годам колонии за незаконный оборот наркотиков 

ТАСС 1 час назад
Россиянин проведет 14 лет в болорусской тюрьме
Фото: РИА Новости
Суд Гродненского района приговорил гражданина Российской Федерации к 14 годам лишения свободы за незаконное приобретение, хранение и перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза 13 кг гашиша. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Гродненского областного суда.
"По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима", — отметили в областном суде.
В пресс-службе уточнили, что россиянин признан виновным в незаконном с целью сбыта приобретении, хранении и перевозке особо опасных наркотических средств в крупном размере, совершенных группой лиц, а также незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза особо опасных наркотических средств в крупном размере.
"Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке", — сообщили в областном суде.
Гражданин РФ был задержан в мае нынешнего года в пункте пропуска "Брузги-2" при въезде из Польши в Белоруссию. В ходе таможенного досмотра в нишах порогов и усилителя бампера личного автомобиля гражданина РФ было обнаружено 13 кг гашиша.
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Теги:
Криминал , Происшествия , ФСИН , ЕАЭС
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