В Польше нашли тела украинцев в морозилке для фруктов

В Польше нашли тела двух украинцев в морозилке для фруктов

Польше нашли тела двух граждан Украины в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов. Об этом пишет RMF24.

Инцидент произошел в складском комплексе, который расположен в деревне Садковице. Тела украинцев обнаружил владелец хранилища. Отмечается, что погибшим было 26 и 48 лет, они проживали на территории склада.

Правоохранительные органы пока не выяснили, при каких обстоятельствах украинцы оказались в камере.

В октябре сообщалось, что уехавшие на заработки в Польшу украинцы жалуются на издевательства и унижения из-за их национальности. По словам главы профсоюза «Трудовая солидарность» Виталия Махинько, помогающего украинцам в Польше, заробитчане (украинцы, уехавшие на заработки за рубеж — прим. «Ленты. ру») сталкиваются с «вопиющими случаями убийств, избиений и унижений».

В конце сентября Украина и Польша подписали письмо о намерениях сотрудничества в сфере защиты прав граждан обеих стран.