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Украинцев нашли мертвыми в холодильнике в Польше 

Рамблер + ещё 4 33 минуты назад
Трупы двоих украинцев найдены в холодильнике для фруктов в Польше. Об этом сообщает местное издание RMF 24.
Тела граждан Украины были обнаружены 10 ноября в холодильной камере для хранения фруктов в складском комплексе в населенном пункте Садковице. Там их нашел владелец склада. Он сообщил об этом в правоохранительные органы.
Те, а именно прокуратура города Рава-Мазовецка, проводят проверку по данному факту. В ее рамках они уже выяснили, что 48— и 26-летний погибшие жили на складе.
В октябре, как сообщал «Рамблер», 39 мигрантов из Вьетнама были найдены мертвыми в холодильнике в прицепе грузовика в городе Грейс в графстве Эссекс в Великобритании. Все они погибли в результате переохлаждения.
Расследование произошедшего ведут правоохранительные органы Соединенного королевства и Вьетнама. Первые по подозрению в причастности к преступлению задержали двоих водителей грузовика, вторые — еще 11 человек.
Ранее сообщалось, что один из людей, задержанных во Вьетнаме, в течение некоторого времени проживал в России и занимался там нелегальной перевозкой людей.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Криминал , Видео , В мире , Происшествия , МВД , Польша
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