Украинцев нашли мертвыми в холодильнике в Польше

Трупы двоих украинцев найдены в холодильнике для фруктов в Польше . Об этом сообщает местное издание RMF 24.

Тела граждан Украины были обнаружены 10 ноября в холодильной камере для хранения фруктов в складском комплексе в населенном пункте Садковице. Там их нашел владелец склада. Он сообщил об этом в правоохранительные органы

Те, а именно прокуратура города Рава-Мазовецка, проводят проверку по данному факту. В ее рамках они уже выяснили, что 48— и 26-летний погибшие жили на складе.

В октябре, как сообщал «Рамблер», 39 мигрантов из Вьетнама были найдены мертвыми в холодильнике в прицепе грузовика в городе Грейс в графстве Эссекс в Великобритании. Все они погибли в результате переохлаждения.

Расследование произошедшего ведут правоохранительные органы Соединенного королевства и Вьетнама. Первые по подозрению в причастности к преступлению задержали двоих водителей грузовика, вторые — еще 11 человек.

Ранее сообщалось, что один из людей, задержанных во Вьетнаме, в течение некоторого времени проживал в России и занимался там нелегальной перевозкой людей.