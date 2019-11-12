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Рэпера Lil Reese нашли с простреленной шеей 

Lenta.ru + ещё 1 30 минут назад
Рэпера Lil Reese нашли с простреленной шеей
Фото: @reesemoney300
Американский хип-хоп-исполнитель Lil Reese (настоящее имя Таварес Тейлор) в крайне тяжелом состоянии попал в больницу города Кантри-Клаб-Хилс, штат Иллинойс. Об этом сообщает ABC 7 Chicago во вторник, 12 ноября.
Отмечается, что полиция, прибывшая на место перестрелки, обнаружила пустой автомобиль со следами свежей крови. Свидетели сообщили, что неизвестный подобрал и увез раненого мужчину. Сотрудники правоохранительных органов обзвонили местные больницы, в одной из которых обнаружили 26-летнего рэпера. У него была прострелена шея.
Полиция проводит расследование. На момент написания заметки подозреваемые в нападении на Lil Reese не были задержаны.
Lil Reese неоднократно попадал в полицию за разнообразные нарушения. В 2010 году его признали виновным в грабеже, в 2012-м — в нападении, в 2013-м музыканта задержали за хранение марихуаны. В дискографии исполнителя семь микстейпов и два мини-альбома.
8 ноября сообщалось, что рэпера Lil Pump укусила змея. Музыкант опубликовал видеозапись произошедшего в соцсетях.
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Теги:
Криминал , В мире , Происшествия , США , МВД , телеканал АВС
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