Пропавшую россиянку нашли в колонии

Пропавшую жительницу Екатеринбурга нашли в исправительной колонии

Ранее поисковый отряд "Лиза Алерт" опубликовал объявление о пропаже Головиной, которая утром 5 ноября ушла на работу из дома в микрорайоне Химмаш и не вернулась.

"Пятого ноября 2019 года Марина Головина осуждена Верх-Исетским судом по пункту "в" части 2 статьи 158 УК Российской Федерации (Кража с причинением значительного ущерба) и приговорена к двум годам лишения свободы в колонии общего режима", — говорится в сообщении полиции.

Подробности дела Головиной не приводятся.