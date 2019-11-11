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Пропавшую жительницу Екатеринбурга нашли в исправительной колонии 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Пропавшую россиянку нашли в колонии
Фото: РИА Новости
Жительница Екатеринбурга Марина Головина, пропавшая по пути на работу почти неделю назад, нашлась в исправительной колонии: ее осудили за кражу, сообщили журналистам в городском УМВД.
Ранее поисковый отряд "Лиза Алерт" опубликовал объявление о пропаже Головиной, которая утром 5 ноября ушла на работу из дома в микрорайоне Химмаш и не вернулась.
"Пятого ноября 2019 года Марина Головина осуждена Верх-Исетским судом по пункту "в" части 2 статьи 158 УК Российской Федерации (Кража с причинением значительного ущерба) и приговорена к двум годам лишения свободы в колонии общего режима", — говорится в сообщении полиции.
Подробности дела Головиной не приводятся.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Марина Головина , МВД , ФСИН , Екатеринбург
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