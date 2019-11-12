Новая участница шоу «Дом 2» заявила, что два года проработала в правительстве Кировской области

21-летняя кировчанка Алина Рысева пришла на «телестройку» «Дом-2», указав в своей биографии, что два года проработала в правительстве Кировской области

По словам девушки, которую в итоге приняли на проект, у нее не сложилась личная жизнь после расставания с 35-летним угольным магнатом. У нее есть ребенок, которого она родила в 19 лет.

При этом, в региональном правительстве, по словам девушки, она работала советником по информационной политике.

Отметим, что по запросу портала devyatka.ru, в правительстве Кировской области сообщили, что «Алина Рысева никогда не работала в органах исполнительной власти региона».

Фото — devyatka.ru