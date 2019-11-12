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Новая участница шоу «Дом 2» заявила, что два года проработала в правительстве Кировской области 

Vyatka-grad.ru + ещё 1 7 часов назад
Новая участница шоу «Дом 2» заявила, что два года проработала в правительстве Кировской области
Фото: Vyatka-grad.ru
21-летняя кировчанка Алина Рысева пришла на «телестройку» «Дом-2», указав в своей биографии, что два года проработала в правительстве Кировской области.
По словам девушки, которую в итоге приняли на проект, у нее не сложилась личная жизнь после расставания с 35-летним угольным магнатом. У нее есть ребенок, которого она родила в 19 лет.
При этом, в региональном правительстве, по словам девушки, она работала советником по информационной политике.
Отметим, что по запросу портала devyatka.ru, в правительстве Кировской области сообщили, что «Алина Рысева никогда не работала в органах исполнительной власти региона».
Фото — devyatka.ru
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Теги:
Криминал , Кировская Область
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