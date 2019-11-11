Фигуранта дела о разбое сотрудников ФСБ выпустили из СИЗО 

Работника Федеральной налоговой службы (ФНС) Дмитрия Чиквина, одного из фигурантов дела о разбойном нападении сотрудников ФСБ России, выпустили из СИЗО. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на его адвоката Светлану Медведеву.
Чиквина перевели под домашний арест. Его адвокаты настаивали на том, что сотрудник ФНС случайно оказался на месте преступления и был знаком только с одним офицером ФСБ — Романом Оболенским, подозреваемым в совершении разбойного нападения.
Как сообщает издание, Чиквин восхищался Оболенским, который часто рассказывал ему о спецоперациях. Офицер предложил ему поучаствовать в одном из таких мероприятий в качестве водителя с личным автомобилем, на что Чиквин с радостью согласился.