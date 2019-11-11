Фигуранта дела о разбое сотрудников ФСБ выпустили из СИЗО

Чиквина перевели под домашний арест. Его адвокаты настаивали на том, что сотрудник ФНС случайно оказался на месте преступления и был знаком только с одним офицером ФСБ — Романом Оболенским , подозреваемым в совершении разбойного нападения.

Как сообщает издание, Чиквин восхищался Оболенским, который часто рассказывал ему о спецоперациях. Офицер предложил ему поучаствовать в одном из таких мероприятий в качестве водителя с личным автомобилем, на что Чиквин с радостью согласился.