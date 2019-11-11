Бывшему ректору ДВФУ вынесли приговор

Бывший ректор ДВФУ получил семь лет колонии за растрату 20 миллионов рублей

Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца приговорили к семи годам лишения свободы за растрату 20 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Тихоокеанского флотского военного суда.

Иванец будет отбывать наказание в исправительной колонии

Также экс-ректора лишили звания полковника и назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. Иванца взяли под стражу в зале суда.

Помимо ректора фигурантами уголовного дела были три проректора ДВФУ, они получили условные сроки, а также два бывших руководителя компании «Современный университет», которых приговорили к 3,5 и 4,5 годам лишения свободы.

По версии следствия, в 2011 году ДВФУ и «Современный университет» заключили контракт на создание информационно-технической системы для вуза, стоимость работ составляла около 650 миллионов рублей. Система должна была заработать в 2013-м, однако этого не произошло. Несмотря на это, Иванец распорядился подписать акты сдачи-приемки по одному из этапов работ и выплатить подрядчику 20 миллионов рублей.

Ректор ДВФУ и руководители «Современного университета» не признали вину.