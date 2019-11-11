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Бывший ректор ДВФУ получил семь лет колонии за растрату 20 миллионов рублей 

Lenta.ru + ещё 9 40 минут назад
Бывшему ректору ДВФУ вынесли приговор
Фото: Геннадий Гуляев / «Коммерсантъ»
Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца приговорили к семи годам лишения свободы за растрату 20 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Тихоокеанского флотского военного суда.
Иванец будет отбывать наказание в исправительной колонии.
Также экс-ректора лишили звания полковника и назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. Иванца взяли под стражу в зале суда.
Помимо ректора фигурантами уголовного дела были три проректора ДВФУ, они получили условные сроки, а также два бывших руководителя компании «Современный университет», которых приговорили к 3,5 и 4,5 годам лишения свободы.
По версии следствия, в 2011 году ДВФУ и «Современный университет» заключили контракт на создание информационно-технической системы для вуза, стоимость работ составляла около 650 миллионов рублей. Система должна была заработать в 2013-м, однако этого не произошло. Несмотря на это, Иванец распорядился подписать акты сдачи-приемки по одному из этапов работ и выплатить подрядчику 20 миллионов рублей.
Ректор ДВФУ и руководители «Современного университета» не признали вину.
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Теги:
Криминал , Происшествия , ФСИН
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