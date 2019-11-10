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«Она с благоговением ему в рот смотрела» 

Рамблер 18 минут назад
«Считал себя реинкарнацией Наполеона, старался подражать императору. Она с благоговением ему в рот смотрела». СМИ выяснили подробности взаимоотношений петербургского историка Соколова и жертвы-аспирантки.
Самоубийство в мундире Наполеона: планы убийцы-доцента
Все студенты знали об их отношениях, пишет КП. Студентка Анастасия Ещенко была отличницей, но преподаватель Соколов не делал ей поблажек, поскольку был увлечен историей, особенно Наполеоном и его эпохой.
«Преподносил материал крайне живописно. Слушать его лекции было одно удовольствие. В личном отношении он был исключительно приятным человеком. Можно сказать так, он был эксцентричным, но никак не агрессивным», — говорят студенты.
Такого же мнения придерживаются и некоторые коллеги Соколова. Он считают его «лектором от бога», который интересовался не только наполеоновской эпохой, но и Средневековьем.
Преподаватель и подруга историка заявила, что знала педагога 20 лет, и не может поверить в случившееся:
«Он очень интеллигентный человек, ориентированный на дружеские отношения. Вокруг него всегда было много людей. Олег устраивал много мероприятий. Кроме реконструкций были и балы, и пикники. Все в историческом ключе».
По ее словам, Соколов старался подражать Наполеону и не поднимал руку на женщин. Он преклонялся перед Бонапартом, говорил, что это великая личность. Потому что Наполеон сам себя сделал, много читал, изучал и завоевал полмира.
Олег Соколов до встречи с Анастасией был женат и воспитывал двух детей. Раньше он был прекрасным семьянином. Но студентка и впоследствии аспирантка, видимо, стала причиной разрыва отношений. При этом знакомые рассказывают, что доцент боготворил двух дочек от последней супруги. Одна недавно пошла в школу, другая еще нет. С детства они учат французский. Историк несколько раз был женат. У него есть дочь от первого брака, которая закончила престижное учебное учреждение во Франции, где и живет.
Хорошо характеризуют и Анастасию — жертву преступления. Она была прекрасно образована, отличница, помогала доценту проводить лекции. Анастасия под руководством Соколова поступила в аспирантуру. Ездила с ним на все мероприятия.
«И влюбилась в него как студентка в преподавателя. Сложно не влюбиться. Он очень начитанный, имеет широкий кругозор. Она с благоговением ему в рот смотрела», — говорят коллеги Соколова.
Жена Олега Соколова не собирается оставлять его в беде и намерена нанять ему хорошего адвоката.
Отметим, что Соколов имеет не только друзей, говорящих о нем хорошее, но и недругов. Так, по словам других студентов, он не просто подражал «сиру» — Наполеону — но и считал себя реинкарнацией французского императора и был «больным человеком».
Есть коллеги, которые утверждают, что доцент мог быть резок, особенно в запале. СМИ также рассказывали, что ранее от рук Соколова пострадала другая студентка, написавшая заявление в полицию.
Накануне «Рамблер» сообщал, что пожилой ученый дал показания, заявив, что убил свою возлюбленную, с которой поссорился.
Комментарии22 
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Криминал , Видео , Происшествия , Олег Соколов
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