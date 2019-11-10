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Магаданец убил приятеля и захватил заложницу 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Магаданец убил приятеля и захватил заложницу
Фото: РИА Новости
Житель Магадана убил своего знакомого и взял в заложники молодую девушку. От прибывших на переговоры полицейских мужчина потребовал принести выпить и закусить, а также дать ему автомобиль.
Происшествие случилось в квартире дома на ул. Зайцева в Магадане. Находившийся в квартире мужчина убил 27-летнего приятеля и, угрожая ножом, взял в заложники 18-летнюю девушку, сообщает областное СУ СКР.
Освобождать заложницу полиции пришлось при помощи спецсредств и огнестрельного оружия. В результате подозреваемый был задержан. Заложницу освободили.
Мужчина арестован, выяснилось, что он уже привлекался к уголовной ответственности за преступления против личности.
Ранее News.ru сообщал, что в Москве бытовой конфликт закончился преступлением. Пожилой мужчина застрелил жену в результате ссоры.
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Теги:
Криминал , Происшествия , СКР , Магадан
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